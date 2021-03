Il professor Mauro Gandolfini è il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza

A seguito delle consultazioni del 13-14-15 marzo per il rinnovo degli organi istituzionali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Piacenza per il quadriennio 2021-2024, i nuovi Organi direttivi hanno provveduto all’assegnazione delle cariche istituzionali.

Nell’ambito del Consiglio direttivo, nuovo Presidente è stato nominato Mauro Gandolfini; Vicepresidente Carolina Prati; Segretario Nicola Arcelli; Tesoriere Silvia Peveri. La Commissione Albo Odontoiatri ha invece confermato alla Presidenza Marco Zuffi, Vicepresidente è Antonio Tosciri. Nella stessa seduta sono state assegnate anche le cariche dei componenti della Commissione Albo Medici Chirurghi, per il quadriennio 2021-2024: Presidente è Maurizio Contini, Vice Presidente Chiara Zanzani, Segretario Greta Gregori. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dalla nuova normativa, sarà un Revisore Contabile esterno.

“Sono onorato di ricoprire questo incarico – le parole del neo Presidente Gandolfini -, faccio parte dell’esecutivo dell’Ordine da ormai 29 anni e sono stato Tesoriere di tre Presidenti, Gianfranco Chiappa, Giuseppe Miserotti e Augusto Pagani che hanno operato in maniera esemplare e sono stati per me dei maestri; personalmente mi auguro di non sfigurare. Il nuovo Consiglio sarà nel segno della continuità ma anche del rinnovamento, con otto componenti che entrano a farne parte per la prima volta. Sette le donne presenti, cinque nel Consiglio direttivo e due all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti. Lavoreremo con impegno per tutti i colleghi”.

Di seguito la composizione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri e della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi per il quadriennio 2021-2024.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Prof. Mauro Gandolfini

Vice-Presidente Dott.ssa Carolina Prati

Tesoriere Dott.ssa Silvia Peveri

Segretario Dott. Nicola Arcelli

Consigliere Dott. Anteo Baricchi

Consigliere Dott. Maurizio Bianco

Consigliere Dott. Maurizio Contini

Consigliere Dott. Giuseppe Gregori

Consigliere Dott.ssa Greta Gregori

Consigliere Dott. Augusto Pagani

Consigliere Dott.ssa Sara Resi

Consigliere Dott. Antonio Saginario

Consigliere Dott. Giovanni Tolomeo

Consigliere Dott. Giovanni Quinto Villani

Consigliere Dott.ssa Chiara Zanzani

Consigliere Odontoiatra Dott. Antonio Tosciri

Consigliere Odontoiatra Dott. Marco Zuffi

REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI

Componente Dott. Claudiu Roberto Boneff

Componente Dott.ssa Silvia Tombini

REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE

Dott.ssa Chiara Maffi

COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO ODONTOIATRI

Presidente Dott. Marco Zuffi

Vice Presidente Dott. Antonio Tosciri

Componente Dott. Stefano Milani

Componente Dott. Stefano Pavesi

Componente Dott.ssa Lucia Quaroni

COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO MEDICI CHIRURGHI

Presidente Dott. Maurizio Contini

Vice-Presidente Dott.ssa Chiara Zanzani

Segretario Dott.ssa Greta Gregori

Componente Dott. Nicola Arcelli

Componente Dott. Anteo Baricchi

Componente Dott. Maurizio Bianco

Componente Prof. Mauro Gandolfini

Componente Dott. Giuseppe Gregori

Componente Dott. Augusto Pagani

Componente Dott.ssa Carolina Prati

Componente Dott.ssa Silvia Peveri

Componente Dott.ssa Sara Resi

Componente Dott. Antonio Saginario

Componente Dott. Giovanni Tolomeo

Componente Dott. Giovanni Quinto Villani