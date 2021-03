Il progetto di Podenzano: chi fa spesa nel Comune darà un contributo alle spese della scuola

“Consapevole della difficile situazione, dovuta all’emergenza epidemiologica, in cui si trovano i ragazzi, le loro famiglie e i loro docenti”, l’Amministrazione Comunale promuove il progetto “Spendi a Podenzano e aiuti anche la scuola”.

“L’iniziativa – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Welfare e Sostegno alle Famiglie Arianna Groppi – è nata con la finalità di erogare un contributo alla scuola, da utilizzare per migliorare la didattica, attraverso l’acquisto di computer, LIM e access-point per facilitare la connettività, particolarmente necessaria in questo periodo di didattica a distanza ma altrettanto importante anche durante il futuro percorso di apprendimento dei nostri ragazzi”.

“Abbiamo pensato di utilizzare questo progetto, – afferma l’Assessore con deleghe alla Promozione e sviluppo del Territorio, Commercio, Sport e Tempo Libero, Cultura e Innovazione Mattia Bitta – per promuovere ed incentivare anche il commercio locale, categoria particolarmente colpita dalla situazione pandemica: a fronte di una spesa minima di 5 euro effettuata in una qualsiasi attività commerciale, artigianale e di servizi del territorio comunale, aderente all’iniziativa e riconoscibile dalla locandina predisposta dal Comune, l’Amministrazione corrisponderà direttamente alla scuola il 10% dell’importo della spesa effettuata. Basterà depositare insieme allo scontrino il coupon relativo all’iniziativa direttamente nel box all’ingresso del Municipio”.

“Una semplice iniziativa nata per la scuola, – continua l’Assessore Groppi – che può essere utile anche per promuovere le attività locali. I cittadini, infatti, potranno scegliere di andare ad acquistare nelle attività che aderiranno a questa iniziativa aiutando la scuola e la ripresa della stessa attività produttiva”. Verrà pubblicato lunedì sul sito del Comune l’avviso pubblico per l’adesione da parte delle attività commerciali, artigianali e di servizi con sede nel territorio comunale di Podenzano. Le attività che aderiranno non dovranno fare altro che esporre la locandina e consegnare insieme allo scontrino il coupon di riconoscimento dell’iniziativa. Il Comune distribuirà alle attività aderenti locandina e relativi coupon.