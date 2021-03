Il Rotary Valtidone dona mascherine per gli alunni disabili del distretto di Ponente

Il Rotary Val Tidone ha donato alla Neuropsichiatria e Psicologia Infanzia e Adolescenza del distretto di Ponente (Piacenza) e al Servizio minori una dotazione di mascherine a favore degli alunni disabili delle scuole primarie del distretto.

La consegna è avvenuta alla Casa della salute di Borgonovo, sede di entrambi i servizi. Erano presenti Massimo Zucchini, direttore attività sociosanitarie Ausl Piacenza; Giuseppe Magistrali, direttore Distretto di Ponente e i sindaci Lucia Fontana di Castel San Giovanni e Pietro Mazzocchi di Borgonovo, nonchè Katia Gentili, presidente Rotary Val Tidone, Alex Gravante, responsabile Neuropsichiatria infantile di Ponente, e Maria Grazia Veneziani, responsabile servizio minori Asp Azalea.

La Neuropsichiatria e Psicologia Infanzia e Adolescenza di Ponente ha in carico circa 850 pazienti. Come le altre articolazioni territoriali del servizio, si occupa di attività di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione per le patologie neuropsichiche dell’età evolutiva, che interessano circa il 15% della popolazione tra 0 e 17 anni. L’equipe è costituita da medici neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età evolutiva e terapisti della riabilitazione (logopedisti, fisioterapisti, educatori professionali, terapisti della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva).

Il lavoro clinico-riabilitativo è articolato in équipe curanti multidisciplinari che operano in tre poli ambulatoriali delle Case della Salute di Borgonovo e San Nicolò e all’ospedale di Comunità di Bobbio.