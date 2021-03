Il sindaco di Carpaneto scrive all’Ausl “La nostra Casa della Salute venga utilizzata per la campagna vaccinale”

“Utilizzare la Casa della Salute di Carpaneto per la campagna vaccinale”. E’ la proposta che il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani, ha avanzato alla direzione generale dell’Ausl.

La struttura serve sia i cittadini di Carpaneto che quelli di Gropparello; raggruppando un bacino di utenti di 10mila persone. Il primo cittadino fa sapere che vi sarebbe la disponibilità dei medici di famiglia di Carpaneto, Gropparello e San Giorgio nel mettersi a disposizione per la somministrazione dei vaccini, con adeguato personale a supporto”.

“Sarebbe importante utilizzare la nostra Casa della Salute, nuova, e con locali a disposizione – scrive Arfani nella lettera -. In subordine, si potrebbe prendere in considerazione l’utilizzo di altri luoghi, che possiamo individuare in accordo con AUSL, e approntare allo scopo. Questa iniziativa è condivisa con i Medici di medicina generale del nostro territorio, e mi sono confrontato con la Referente dott.ssa Anna Buonaditta anche sulla necessità condivisa di portare avanti la richiesta presso la nostra AUSL”.

“Si tratterebbe di costruire una rete capillare di prossimità, che potrebbe facilitare l’accesso al vaccino, nel sincero auspicio che le forniture nazionali e regionali accelerino, consentendo un aumento delle somministrazioni in tempi rapidi. L’ing. Baldino, Direttore di AUSL Piacenza, che ringrazio per il confronto, mi ha garantito una risposta sul piano vaccinale, che condividerò non appena disponibile”.