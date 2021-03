Il sindaco saluta il vice questore Mei “Prezioso lavoro a tutela di sicurezza e legalità”

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ha incontrato oggi (2 marzo) in Municipio il vice questore vicario Maria Elisa Mei, in vista del suo pensionamento dopo dieci anni di servizio a Piacenza.

“E’ stata l’occasione – commenta il primo cittadino – per rivolgerle il ringraziamento delle istituzioni e della cittadinanza, per il prezioso lavoro svolto a tutela della sicurezza e del rispetto della legalità. Sono certa – aggiunge – che la serietà, la competenza e l’attenzione al territorio di cui ha sempre dato prova in questo ruolo così delicato potranno continuare ad essere un solido riferimento per chi, ogni giorno, rende onore alla divisa della Polizia di Stato”.