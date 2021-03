Maria Elisa Mei, vicequestore vicario di Piacenza, va in pensione. A Piacenza dal 4 luglio 2011, in circa dieci anni ha avuto modo di lavorare con quattro questori: da Calogero Germanà fino a Filippo Guglielmino, passando per Salvatore Arena e Pietro Ostuni.

Mei lascia il suo incarico con tanta nostalgia. “Sono arrivata qui da Cremona, anche se inizialmente non era tra i miei obiettivi – ha raccontato ad alcuni giornalisti locali -. Nonostante ciò, in questo decennio, passato quasi senza accorgermene, mi sono trovata davvero bene: è stato un incarico gratificante sotto tutti i punti di vista”. Mei ha ripercorso i momenti più delicati che si è trovata ad affrontare come vicequestore vicario. “Sotto l’aspetto dell’ordine pubblico, indubbiamente l’impegno maggiore è stato nel campo della logistica. Pochi giorni dopo il mio arrivo, a metà luglio 2011, cominciò il blocco alla Tnt: fu l’inizio di un fermento che ha contraddistinto questi anni e che è tutt’ora in atto”.

Foto 2 di 2



Infine un augurio a chi verrà dopo di lei. “Spero che si trovi bene allo stesso mio modo – ha dichiarato -, e non ho dubbio che sarà così: qui troverà colleghi capaci, coscienziosi e corretti. Nonchè un questore equilibrato, una persona che permette di lavorare in serenità e con ottimi risultati. Il ruolo del vicario – ha concluso – è quello di dare imput ai questori, accompagnarli nelle scelte, nell’ottica dell’efficienza della struttura”.

Laureata in legge a Bologna, dopo il liceo classico, Maria Elisa Mei ha vinto il concorso in Polizia nel 1987. Da novembre 1987 al luglio 1988 è stata assegnata alla Questura di Modena, prima come Capo di Gabinetto e poi come direttrice dell’Ufficio Stranieri. Dal gennaio ‘89 al maggio ‘99 è stata quindi incaricata alla direzione del commissariato di Carpi, una realtà di 60mila abitanti. Quindi la promozione come Primo Dirigente e nel 2007 un nuovo ruolo da direttrice dell’Anticrimine di Cremona. Il 4 luglio 2011 l’arrivo a Piacenza come vicequestore vicario, fino alla pensione nel 2021.