In ‘gita’ a Rivergaro con lo spinello in tasca, denunciati per violazione Dpcm. A finire nei guai due giovani, di 20 e 21 anni, nati in Egitto e residenti a Lodi.

Nel pomeriggio del 28 febbraio, la coppia ha attirato l’attenzione dei carabinieri della Stazione di Rivergaro, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel centro del paese, perché dopo aver visto i militari hanno cercato di allontanarsi velocemente. Fermati e sottoposti agli opportuni controlli, i due sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e di uno spinello. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacente.

Entrambi, residenti in provincia di Lodi, sono stati anche sanzionati per il mancato rispetto delle disposizioni governative emanate per contenere la diffusione del contagio da covid-19. Infatti non hanno dichiarato o presentato alcuna giustificazione riguardo allo spostamento al di fuori della regione di residenza per esigenze di lavoro, salute o necessità urgenti.