In nove contro undici il Fiorenzuola riprende la Bagnolese (2-2)

In 9 contro 11 il Fiorenzuola riprende la Bagnolese in trasferta conquistando un punto preziosissimo.

I rossoneri iniziano di gran carriera entrando in area per ben due volte nei primi 120 secondi, con Oneto prima e Stronati poi, senza tuttavia riuscire a convertire pericolosamente a rete. Vantaggio del Fiorenzuola che arriva al 4’ con Ferri che di testa sugli sviluppi di un angolo di Bruschi batte l’incolpevole Auregli. 0-1. La Bagnolese prova a reagire, e lo fa con la rete di Leonardi che sfrutta il traversone dalla sinistra di Mhadbi e conclude in area. 1-1 all’11’. La partita diventa sporca, con la Bagnolese che prova a metterla sul piano dell’agonismo; viene ammonito Mister Gallicchio, mentre i reggiani provano ad attaccare i secondi palloni vaganti.

Ancora la Bagnolese ci prova al 25’ con la sterzata di Scarlata al limite dell’area; il tiro mancino passa sotto le gambe di un difensore rossonero ma viene bloccato tuffandosi a sinistra da parte di Battaiola. Sul ribaltamento di fronte Michelotto trova Stronati sui 25 metri, con una botta terrificante del centrocampista del Fiorenzuola che colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Al 36’ altra occasione per il Fiorenzuola con il traversone di Guglieri respinto dalla difesa della Bagnolese: Zaccariello si sistema il pallone dal limite e calcia, con la sfera che si perde si un soffio a lato della porta di Auregli. Grande occasione al 42’ per Stronati, che dopo un’azione tambureggiante sulla destra tra Esposito e Michelotto vede quest’ultimo mettere una pennellata sul secondo palo di mancino: vero miracolo da parte di Auregli sul colpo di testa del centrocampista rossonero. Fine primo tempo sull’1-1.

Al rientro dagli spogliatoi buona azione corale rossonera da sinistra con il pallone che arriva a destra a Michelotto; il traversone dell’esterno padovano vede la girata di Oneto alta. Tzvetkov sponda per l’inserimento ancora di Leonardi. Al 48’ e’ 2-1 per la Bagnolese. Entrano Crotti ed Arrondini per dare verve alla squadra di Tabbiani; ci prova Bruschi dai 25 metri al 60’, facile per Auregli. Viene espulso al 63’ per doppia ammonizione Esposito, con la partita che diventa a coefficiente di difficoltà elevatissimo per i rossoneri. Sugli sviluppi di un corner al 72’ Capiluppi di testa mette a lato attaccando la palla vagante in area. Fiorenzuola in 9 per l’espulsione a Cavalli per doppio giallo al 74’. Viene espulso anche il TM Baldrighi, con la terna arbitrale che sembra perdere il controllo della gara.

La partita diventa vibrante, con il Fiorenzuola che prova a rimanere dentro una gara difficile con grande cuore. Bruschi all’88’ pareggia incredibilmente convergendo da destra e mettendo alle spalle di Auregli. 2-2. Esplode letteralmente la panchina rossonera. Il Fiorenzuola getta incredibilmente il cuore oltre l’ostacolo; al 92’ botta di Zaccariello dai 20 metri, si supera Auregli e mette in angolo. Finisce 2-2, con i rossoneri che dimostrano una grande prova di reazione e rimangono al secondo posto del Girone D.

G.S. Bagnolese – U.S. Fiorenzuola 2-2

Bagnolese: Auregli; Capiluppi; Calabretti; Faye; Bertozzini; Scappi; Cuoghi (85’ Notari); Leonardi (77’ Silipo); Tzvetkov (83’ Montali); Scarlata (63’ Pane); Mhadhbi. All. Gallicchio

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Perseu (52’ Crotti); Guglieri; Zaccariello; Cavalli; Ferri; Michelotto (75’ Potop); Stronati; Oneto (52’ Arrondini); Bruschi; Esposito. All. Tabbiani

Arbitro: Silvera da Valdarno – Assistenti: Madzovski da Bolzano e Palermo da Pisa.

Reti: 4’ Ferri (F); 11’ Leonardi (B); 48’ Leonardi (B); 88’ Bruschi (F)

Note: Recupero 3’ e 5’

Ammoniti: Gallicchio (B); Capiluppi (B); Esposito (F); Cavalli (F); Zaccariello (F); Guglieri (F)

Espulsi al 63’ Esposito (F), al 74’ Cavalli (F), al 76’ Baldrighi (Team Manager F)