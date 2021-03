Indice di contagio all’1.13 ma l’Emilia Romagna resta arancione. Primi pazienti Covid da Bologna

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 Marzo.

Passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e in zona rossa la regione Campania. Non c’è dunque l’Emilia Romagna tra le Regioni che cambiano colore, nonostante le previsioni fossero per l’arrivo di un inasprimento delle misure anti covid. Resta da vedere se la Regione prenderà qualche provvedimento più restrittivo rispetto alla decisione nazionale.

DA BOLOGNA TRASFERITI PRIMI PAZIENTI COVID – Intorno alle 18,30 di venerdì 5 marzo l’elisoccorso di Bologna ha trasferito un paziente affetto da Covid19 per la terapia intensiva dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Con l’aggravarsi della situazione in Romagna, di concerto con gli ospedali della regione, avvengono dei trasferimenti per “alleggerire” le terapie intensive del capoluogo di regione. Nella serata di oggi è previsto l’arrivo di un altro paziente covid, anch’esso in arrivo da Bologna per essere destinato alla terapia intensiva di Piacenza.

EMILIA ROMAGNA ANCORA ARANCIONE – Una scelta – quella di restare arancione – che sorprende dopo le preoccupazioni emerse nei giorni scorsi e le dichiarazioni di oggi del direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino che auspicava l’adozione di misure più stringenti da subito. L’indice di contagiosità Rt superiore all’1, 1.13 per la precisione, colloca infatti la nostra Regione tra quelle con la crescita più sostenuta nella diffusione dell’epidemia.

I dati sui contagi si riferiscono alla settimana 22-28 febbraio con aggiornamento al 3 marzo. Si conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Sei Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche) hanno un livello di rischio alto, si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. Sono 14 (contro le 10 della settimana precedente) le Regioni con una classificazione di rischio moderato (di cui nove ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una (la Sardegna) con rischio basso (contro le sei della settimana precedente).

Gli indici Rt regione per regione – Questi gli indici Rt su tutto il territorio e la rispettiva classificazione del rischio:

Abruzzo, 0,96 (classificazione del rischio alta) – era 1.13

Basilicata, 1.16 (moderata)

Calabria, 0.81 (moderata ad alta probabilità di progressione)

Campania, 0.96 (alta con molteplici allerte di resilienza)

Emilia Romagna, 1.13 (alta)

Friuli Venezia Giulia, 0.92 (alta)

Lazio, 0.98 (moderata)

Liguria, 0.96 (moderata)

Lombardia, 1.13 (alta) – era a 0.82

Marche, 1.08 (alta)

Molise, 1.66 (moderata ad alta probabilità di progressione)

Piemonte, 1.15 (moderata ad alta probabilità di progressione)

Provincia autonoma Bolzano, 0.75 (moderata)

Provincia autonoma Trento, 1.1 (moderata ad alta probabilità di progressione)

Puglia, 0.93 (moderata ad alta probabilità di progressione)

Sardegna, 0.67 (bassa)

Sicilia, 0.79 (moderata)

Toscana, 1.18 (moderata ad alta probabilità di progressione)

Umbria, 0.79 (moderata ad alta probabilità di progressione)

Valle d’Aosta, 1.21 (moderata ad alta probabilità di progressione)

Veneto, 1.08 (moderata ad alta probabilità di progressione).

“Il dato dell’Rt a 14 giorni mostra che il nostro Paese ha superato l’1, questa non è una buona notizia perché è un indicatore di crescita dell’epidemia e l’obiettivo a livello Paese e di Regioni e Province autonome è riportarlo rapidamente sotto l’1, ma quasi tutte le regioni sono con l’Rt sopra l’1 anche se con il livello più basso dell’intervallo di confidenza in alcuni casi sotto l’1. È un dato molto importante e un segnale rilevantissimo di necessità di adozione tempestiva di misure di mitigazione a livello nazionale e anche a livello regionale”. Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore sanità Silvio Brusaferro, sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia. “La variante inglese è largamente circolante come maggioritaria nel nostro Paese”.