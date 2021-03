Infortunio sul lavoro a Fiorenzuola, operaio ferito. Interviene l’elisoccorso

Incidente sul lavoro a Fiorenzuola D’Arda (Piacenza) poco prima delle 8 e 30 del 3 marzo. Un operaio di 45 anni è rimasto ferito, subendo un trauma da schiacciamento al bacino nella ditta Acef sita in viale Umbria.

In suo soccorso è intervenuto un equipaggio della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo assieme al personale infermieristico del 118. È anche stato disposto di far intervenire l’elisoccorso, decollato da Parma, che è atterrato al campo sportivo. Il ferito, in condizioni molto gravi, è stato trasportato all’ospedale della città ducale.

Sul posto i carabinieri del comando di Fiorenzuola, per i rilievi del caso.