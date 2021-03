Integratori nutrizionali per la tutela delle cartilagini canine

Curare l’alimentazione di un animale domestico significa prendersi cura della salute e salvaguardare lo stato di benessere.

La scelta di prendere oppure adottare un cane, o un gatto, implica un senso di responsabilità elevato in quanto, l’amico a quattro zampe diventa un vero e proprio membro della famiglia.

Gli amanti degli animali, infatti, prestano attenzione a vari aspetti inerenti alla vita dell’amico peloso. Oltre a scegliere con cura gli alimenti da somministrare è, altresì, importante che il cane cresca in un ambiente pulito, sano, igienico, caldo nella stagione invernale e fresco in estate.

Inoltre, sarebbe opportuno concedere e concedersi delle passeggiate che possano evitare l’insorgere di patologie legate, proprio come accade per l’uomo, alla vita sedentaria e da poltrona.

A cosa servono gli integratori nutrizionali?

In commercio sono numerosi i prodotti pensati e studiati per garantire uno stato di salute e di benessere generale dell’animale quanto più ottimale possibile.

Tra questi vi sono gli integratori nutrizionali, che svolgono varie funzioni e contribuiscono ad irrobustire e favorire lo sviluppo dell’amico a quattro zampe, come gli integratori nutrizionali Cosequin, una linea di prodotti nutrizionali pensati per la salute ed il benessere delle articolazioni di cani e gatti.

La cartilagine è un tessuto scivoloso e resiliente che funge da cuscinetto protettivo tra le giunture delle ossa. La flessibilità articolare è dovuta, infatti, ad una sorta di collaborazione e di buon funzionamento tra la cartilagine, il liquido articolare e l’osso sottostante che lavorano, appunto, come se fossero veri e propri ammortizzatori.

Perché è importante proteggere le cartilagini articolari dee cane?

Specialmente in alcune razze canine, le cartilagini articolari sono una parte del corpo da proteggere e di cui prendersi cura. In realtà, per quanto sia necessario prestare attenzione alle cartilagini in tutte le fasi di crescita del fido amico, è particolarmente necessario proteggerle nei cani anziani, nei cani che fanno sport e nelle razze predisposte naturalmente alla displasia.

Quando si utilizzano gli integratori, gli effetti benefici non sono visibili immediatamente, ma i risultati ottenuti sono visibili in un arco temporale piuttosto ampio.

Affinché sia possibile ottenere risultati degni di nota, non è sufficiente l’impiego di supporti nutrizionali, ma devono essere adottate una serie di precauzioni ed azioni che riguardano la cura dell’alimentazione, lo sport e soprattutto è necessario monitorare il peso corporeo dell’animale domestico in questione. Va da sé, quindi, che sarebbe opportuno anche effettuare periodicamente dei controlli medici, recandosi dal veterinario.

Qual è la differenza tra artrosi ed artrite?

L’artrosi indica il processo degenerativo che colpisce le articolazioni. Consiste in una patologia cronica non curabile che prevede un lento processo di disgregazione della cartilagine articolare. Nel cane l’artrosi si sviluppa con l’avanzare dell’età. Si tratta, quindi di una patologia degenerativa che può essere tenuta sotto controllo, monitorata avvalendosi del supporto medico, ma non può essere curata.

L’artrite, invece, è una patologia infiammatoria che colpisce il tessuto connettivo e che causa un dolore cronico. La causa della comparsa di questa infiammazione è da ricercarsi nella difficoltà di articolazione delle ossa e della cartilagine dei giunti.

L’artrite causa, quindi, un’usura della cartilagine fino a compromettere lo forma delle ossa impedendo il movimento. L’artrite, quindi, è un’infiammazione che non ha nulla a che vedere con l’età dell’animale domestico colpito.