Interrogatori garanzia per gli arrestati Si Cobas, presidio davanti al Tribunale

Dopo la manifestazione di sabato 13 marzo, presidio dei Si Cobas davanti al Tribunale di Piacenza, in occasione degli interrogatori di garanzia dei due esponenti del sindacato dopo le indagini della Procura.

Per il sindacato autonomo, quello che è in atto è il tentativo di criminalizzare una battaglia per i diritti dei lavoratori nel settore della logistica. Alcune decine di militanti del sindacato autonomo si sono concentrati davanti al Tribunale di Piacenza nella mattinata del 14 marzo.

Bandiere e cori davanti al solito imponente spiegamento di forze dell’ordine in occasione degli interrogatori di garanzia delle persone finite agli arresti domiciliari dopo le indagini della Procura della Repubblica sul blocco davanti al magazzino logistico della Tnt Fedex di inizio febbraio. Complessivamente sono 29 le persone indagate tra gli appartenenti ai Si Cobas e al collettivo antagonista Controtendenza. Sabato scorso circa un migliaio di persone avevano dato vita a una manifestazione in città.

Aldo Milani

Presente al presidio davanti al tribunale di Piacenza anche il coordinatore nazionale Si Cobas Aldo Milani. “Siamo qui per dimostrare che né Carlo, né Arafat, così come le altre persone indagate sono abbandonate. Deve essere chiaro che colpendo loro, vogliono colpire tutti i lavoratori. Non solo a Piacenza, ma in tutta Italia”.

IL VIDEO DEL PRESIDIO