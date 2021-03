La Bakery Basket lancia il primo Camp estivo per i giovani

E’ in programma nella prossima estate il primo Camp ufficiale della Bakery Basket organizzato per tutti i ragazzi dal 2009 al 2001.

Il Camp si terrà a Fanano, località dell’appennino modenese, dall’11 al 17 luglio: “E’ rivolto – spiega la società biancorossa – a tutti i ragazzi che vogliono vivere un’esperienza indimenticabile, fatta di sport, divertimento e amicizia. Verranno stilati programmi, allenamenti e gare in base alle età dei partecipanti e ogni gruppo verrà seguito in ogni fase della giornata. Ogni giorno sul campo lavoreranno gli allenatori del Settore Giovanile Bakery Basket. Un’esperienza di altissimo livello è garantita dalla divisione dei gruppi per fasce d’età ed abilità tecniche con allenamenti personalizzati per ogni gruppo di lavoro. Oltre agli allenatori Bakery saranno presenti persone dello staff che garantiranno la massima sicurezza dei ragazzi e il loro divertimento”.

“Siamo contenti – commenta l’iniziativa il responsabile del settore biancorosso, Simone Zamboni – di aver realizzato il camp in un’annata non semplice, la società ha dimostrato grande unità e desiderio di dare ai ragazzi una dimensione sociale dopo i mesi di lockdown, di fargli rivivere lo sport e riportarli in palestra. Garantire a tutti loro giornate all’aperto dedicate al divertimento ed al gioco è per noi motivo di grande soddisfazione”. “Vogliamo guardare avanti, con uno sguardo rivolto ai giovani e al nostro futuro – aggiunge il presidente biancorosso, Marco Beccari -. “Bakery Basketball Camp è un Progetto fortemente educativo che coinvolge tutte le famiglie e che mette i ragazzi al centro rendendoli protagonisti attivi e responsabili. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie all’impegno di tutto lo staff, siamo orgogliosi di rafforzare ancora di più il forte legame con i giovani che la Bakery ha sempre dimostrato negli anni”.

Per garantire il rispetto di tutte le normative vigenti anticovid e la massima sicurezza dei partecipanti, il camp sarà a numero chiuso (50 posti disponibili) ed inoltre la società ha riservato per l’occasione l’intera struttura alberghiera, Hotel Pineta (https://www. hotelpinetafanano.it/), che ospiterà esclusivamente i camperini biancorossi per tutta la durata delle vacanza. Tutte le informazioni e le modalità d’iscrizione sono presenti sul sito dedicato dell’evento: https://bakerybasketballcamp. it/.