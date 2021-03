La Comunità Islamica dal vescovo Adriano: per gli auguri di Pasqua e affrontare il tema della libertà di culto

Non sarà soltanto una visita di cortesia per restituire quella che il vescovo di Piacenza fece nel dicembre scorso recandosi nel centro islamico di strada Caorsana. Domani, sabato 27 marzo, i vertici della Comunità Islamica di Piacenza si recheranno in Curia per un incontro richiesto nei giorni scorsi.

Un gesto di riguardo e di attenzione in occasione della Pasqua imminente nei confronti del primo vescovo piacentino che – a poche settimane dal suo insediamento – ha visitato il centro islamico attivo da una decina d’anni, dove regolarmente i fedeli musulmani pregano e svolgono attività ricreative e culturali.

Un incontro non solo formale, dunque, che cade in un momento particolare per la comunità islamica piacentina a causa della vicenda politico amministrativa relativa al cambio di destinazione d’uso dei locali da centro culturale a luogo di culto, in virtù delle regole della classificazione urbanistica in vigore nel Comune di Piacenza. Prima di essere ristrutturato e adattato, l’immobile della Caorsana era infatti classificato come un magazzino. Dopo una lunga istruttoria tecnica, approvata dagli uffici comunali, oggi ha acquisito la dignità di moschea, il tempio di culto dei musulmani.

Che i musulmani piacentini possano esercitare la preghiera in condizioni dignitose e anche riconosciute da un punto di vista amministrativo non è una faccenda prettamente politica. E’ prima di tutto una questione di diritti che investe tutte le confessioni religiose presenti nel nostro Paese, e quindi anche quella cattolica di gran lunga predominante.

Per questo è lecito attendersi un qualche pronunciamento, se non una presa di posizione, da parte della Curia, sulla questione della moschea. Di certo la situazione che si è venuta a creare sarà oggetto del confronto tra il vescovo Adriano e i vertici della Comunità nell’incontro di sabato.

Sullo sfondo ci sono fibrillazioni politiche all’interno dell’amministrazione di centrodestra, così come tutte le altre strumentalizzazioni politiche e giornalistiche di una vicenda che di fatto si era già conclusa con l’approvazione dell’iter tecnico per il cambio di destinazione d’uso degli immobili del centro islamico. Ma quelle possono restare davvero sullo sfondo.