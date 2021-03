La prima Pasqua del vescovo Adriano, i riti in Cattedrale in diretta streaming

E’ iniziata la prima Settimana Santa di monsignor Adriano Cevolotto a Piacenza. Grazie al calendario pubblicato dalla Diocesi ecco gli appuntamenti che vedranno la presenza del vescovo nel triduo pasquale.

Alcuni degli eventi saranno seguiti e trasmessi in diretta sul canale youtube della diocesi: piacenzadiocesi.tv

Giovedì 1° aprile

Giovedì Santo

Santa Messa nella Cena del Signore in Cattedrale ore 18.30 in diretta streaming

Venerdì 2 aprile

Venerdì Santo

Alle ore 8.30 in Cattedrale il Vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.

Alle ore 18.30 in Cattedrale ore 18.30. Celebrazione della Passione del Signore in diretta streaming.

Alle ore 20.30 in Cattedrale il Vescovo presiede la Via Crucis per tutte le parrocchie del centro storico.

Sabato 3 aprile

Sabato Santo

Alle ore 8.30 in Cattedrale il Vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.

Alle ore 19.30 Veglia Pasquale in cui il Vescovo amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana ad alcuni catecumeni. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming su piacenzadiocesi.tv

Domenica 4 aprile

Domenica di Pasqua

Celebrazione eucaristica della Solennità in Cattedrale ore 11 durante la quale il Vescovo impartirà la benedizione apostolica con annessa l’indulgenza plenaria.

Il Vescovo presiederà i Secondi Vespri solenni del giorno di Pasqua e celebrerà la Messa vespertina del giorno di Pasqua alle ore 17.30 nella Concattedrale di Bobbio.