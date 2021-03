La prima “prof” vaccinata in un centro Ausl è di San Giorgio

È stata la professoressa Luciana Salvadè, insegnante di Lettere a San Giorgio, la prima docente piacentina a ricevere la vaccinazione destinata al personale scolastico nei centri vaccinali dell’azienda sanitaria di Piacenza.

Con un post sulla pagina Facebook dell’Ausl arriva l’annuncio dell’avvio delle vaccinazioni per il personale delle scuole piacentine.

L’attività è cominciata oggi pomeriggio – 2 marzo – con i primi docenti e collaboratori che si sono prenotati a Piacenza.

Poco dopo la professoressa Salvadè ha ricevuto la sua dose di vaccino AstraZeneca anche la professoressa Silvia Dallavalle, insegnante della Calvino.

Nei giorni scorsi anche i medici di famiglia hanno iniziato a vaccinare il personale della scuola. Hanno aderito una trentina di professionisti e 5 medicine di gruppo.

Insegnanti e collaboratori scolastici che intendano vaccinarsi devono contattare il proprio medico di famiglia e, solamente se il professionista non ha la possibilità di eseguire la vaccinazione nel proprio studio, avranno la possibilità di rivolgersi alle farmacie, agli sportelli Cup o al Telecup 800.651.941 per prenotare la vaccinazione.

Le prenotazioni riservate al personale della scuola che non ha potuto effettuare la vaccinazione con il proprio medico sono aperte da martedì 2 marzo.