Bel tempo in quest’inizio di primavera a Piacenza.

Nella nostra provincia – le previsioni Arpae – la prima metà di settimana vedrà prevalenza di cielo sereno per le intere giornate di martedì 23 e mercoledì 24 marzo, con possibili gelate mattutine.

Le temperature saranno fredde al mattino – tra gli 0 gradi sui rilievi e i 2 gradi in pianura – e più miti al pomeriggio, con massime tra i 7-11 gradi sui rilievi e 11-15 gradi in pianura.

Con il prosieguo della settimana, le temperature sono previste in lento e progressivo aumento. Secondo Arpae – la tendenza del meteo a livello regionale – pur in presenza di un campo di alta pressione, deboli correnti occidentali in quota porteranno un po’ di nuvolosità in Emilia Romagna, ma con assenza di precipitazioni, se non per deboli pioviggini possibili al confine con la Toscana.