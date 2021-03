Tempo decisamente primaverile per questi primi giorni di Settimana Santa a Piacenza e in provincia. Anche se un cambiamento in peggio è atteso a ridosso della Pasqua.

Sia martedì che mercoledì è previsto un cielo in prevalenza sereno o temporaneamente velato da nubi alte e sottili. Possibilità di banchi di nebbia nelle prime ore del mattino sulle zone prossime al fiume Po e sulla fascia costiera, in rapido dissolvimento. Temperature in generale e progressivo aumento: minime prossime a 10 gradi nei centri urbani, di 4-5 gradi inferiori nelle aree rurali; massime che potranno arrivare a 22-23 gradi nella pianura emiliana.