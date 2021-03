La situazione del contagio nei comuni: sotto controllo anche nella Bassa

Piacenza vanta una delle incidenze minori d’Italia per la diffusione del virus: i dati dell’ultimo report settimanale dell’azienda Ausl indicano 149 positivi ogni 100mila abitanti nell’arco della settimana. Lo stesso dato di sette giorni fa.

In provincia nel quadro dei comuni spiccano alcune situazioni con tasso di positività (il rapporto tra i tamponi eseguiti e i contagi effettivamente fatti) leggermente più elevate, come a Travo e a San Giorgio, ma non destano preoccupazione.

Nelle ultime due settimane i comuni sorvegliati speciali, quelli confinanti con il territorio cremonese, stanno reggendo molto bene senza picchi di contagio.