Vita e arte di Pablo Picasso, conferenza online con Alessandro Malinverni

La figura di Pablo Picasso sarà al centro della conferenza online di martedì 6 aprile, con inizio alle ore 10, nell’ambito del ciclo di incontri dedicati all’arte che l’Ufficio Attività socio-ricreative organizza, per la terza età, grazie al prezioso contributo dello storico dell’arte Alessandro Malinverni, conservatore del Museo Gazzola di Piacenza.

Malinverni affronterà la complessa e sfaccettata personalità artistica del pittore e scultore spagnolo di fama mondiale analizzando cinque opere, rappresentative delle diverse fasi della sua carriera: dai periodi blu e rosa al Cubismo, dal ritorno a una figuratività più pacata durante la Prima Guerra Mondiale alle molteplici e articolate soluzioni pittoriche del periodo successivo. L’incessante ricerca di nuove forme e stili, la sperimentazione in ambiti diversi come l’incisione e la scultura, l’interesse per materiali eterogenei come la ceramica e ferro, ne hanno fatto senza dubbio l’artista più noto e celebrato del Novecento.

La videoconferenza, che avrà la durata di circa 45 minuti, può essere seguita attraverso computer, tablet e cellulari, collegandosi alla piattaforma Google Meet a partire dalle ore 10. Gli utenti abituali delle iniziative riceveranno via e-mail o Whatsapp l’indirizzo della videoconferenza e potranno seguire l’incontro cliccando semplicemente sul link indicato. Chi volesse aggiungersi, può compilare il modulo online all’indirizzo https://cutt.ly/pablopicasso

Per informazioni si può contattare l’Ufficio Attività Socio-Ricreative al numero 0523.492724.