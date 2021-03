“L’aiuto che non ti aspetti” Martedì il webinar sull’accesso al credito

“L’Aiuto che non ti aspetti – strumenti per accedere al credito” è il titolo del webinar in programma martedì 23 marzo alle ore 14 organizzato da Confcommercio Piacenza, Confesercenti Piacenza e che vede come relatrice la direttrice di Garcom, Simona Cavalli.

“Abbiamo pensato di organizzare questo webinar – spiega Raffaele Chiappa, Presidente di Confcommercio Piacenza – in seguito al confronto avuto con le altre associazioni al tavolo tecnico sul credito coordinato dal Prefetto di Piacenza Daniela Lupo. Volevamo fare conoscere a tutte le nostre imprese le possibilità che vengono oggi concesse per poter accedere più agevolmente al credito; anche in relazione alla difficile situazione economica dovuta all’emergenza covid-19″. “Ci troviamo di fronte a sfide, a difficoltà, che non solo possono creano timori – interviene il Direttore Confcommercio Piacenza Alberto Malvicini – preoccupazioni e incertezze per il futuro, ma anche aprire a soluzioni al limite della legalità. Difficoltà che possono invece trovare soluzioni in strumenti legali di aiuto previsti che occorre conoscere e sfruttare”

“Se da un lato infatti – prosegue Raffaele Chiappa – richiediamo con forza la possibilità di consentire alle nostre imprese, quanto prima, di poter tornare a lavorare anche innalzando le misure di prevenzione, dall’altro vogliamo dare loro strumenti e conoscenze che possano aiutarli nell’immediato.” “L’obiettivo di questo seminario online – spiega Fabrizio Samuelli, vice Direttore di Confesercenti Piacenza – è quello di fornire informazioni, soluzioni e strumenti agli imprenditori per poter accedere al credito in modo consapevole.” “Naturalmente – afferma Nicolò Maserati, Presidente Confesercenti Piacenza – come abbiamo più volte sottolineato in tutti gli ambiti istituzionali, la priorità per le nostre imprese è quella di poter ottenere ristori immediati e reali in attesa di poter riaprire in sicurezza e con continuità. Grazie però alla disponibilità di Garcom e della sua direttrice Cavalli, siamo certi di poter offrire agli operatori un valido strumento che li possa guidare ed aiutare in un campo (quello dell’accesso al credito) spesso ostico e poco chiaro”.

“La mission di Garcom – spiega la Direttrice Simona Cavalli, relatrice del webinar – è quella di rilasciare garanzia a fronte di finanziamenti bancari attivabili con gli istituti bancari convenzionati. Nel momento in cui un imprenditore necessita di capitali Garcom si impegna, dopo attenta valutazione, a garantire nei confronti dell’Istituto di Credito una parte del finanziamento bancario; in tal modo la banca sa di poter contare su una garanzia solida che non sempre gli imprenditori possono offrire. Inoltre, le condizioni bancarie offerte sono migliori rispetto a quanto generalmente applicato nel mercato del credito”.

L’incontro, gratuito, sarà aperto a tutti gli imprenditori. Chi fosse intenzionato a partecipare o necessita di ulteriori informazioni può contattare: ∙ Confcommercio Piacenza 0523 461811.