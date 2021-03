L’Assigeco cambia marcia nel secondo tempo e sbanca Bergamo (75-79)

L’Assigeco Piacenza, con una grande reazione nel secondo tempo, porta a casa due punti fondamentali sul parquet del PalaAgnelli di Bergamo. I ragazzi di coach Lorenzo Dalmonte, che ha sostituito in panchina Stefano Salieri, rimasto a Piacenza per motivi personali, hanno interpretato al meglio il piano gara dei secondi 20’ e con un Markis McDuffie da 29 punti, hanno potuto festeggiare il secondo successo consecutivo dopo quello del PalaBanca contro l’Orlandina.

LA CRONACA – La tripla ben costruita di Carberry e l’appoggio al vetro di Molinaro scrivono il 5-2 del 2’, vantaggio che regge anche dopo il lay up di McDuffie per il 9-6 al 6’. Carberry è in gas e con due personali raggiunge la doppia cifra al 7’ (15-11), ma i padroni di casa restano attaccati al match con i due liberi di Seck (17-17) all’8’. Dopo il 19 pari del 10’, Bergamo va a +4 con la zingarata di Parravicini, Formenti segna due lay-up, ma dopo la tripla di Jones (30-25), coach Dalmonte ci vuole parlare su e chiama timeout. L’Assigeco fa fatica a contenere la fisicità di Bergamo, che con due liberi e una penetrazione di Zugno raggiunge il massimo vantaggio di 7 punti di vantaggio a 2’ dall’intervallo lungo.

Ad inizio periodo la tripla di Vecerina dà a Bergamo il +10 (45-35), poi il livello di intensità sale e dopo un fallo tecnico alla panchina di casa, i 3 liberi di Carberry riportano i biancorossoblu al -3 al 25’. Massone inventa un canestro a fine quarto e la difesa morde con i giochi che sono apertissimi ad inizio ultimo periodo. Un gioca da tre punti di McDuffie riporta i biancorossoblu in vantaggio (58-57 al 32’) e da quel momento sale letteralmente in cattedra fino alla tripla del +6 a 5’ dal traguardo. Poggi si fa sentire in difesa e mette un libero, ma Jones infila un canestro d’autore che riapre tutto sul 66-62. Formenti segna tre punti d’autore, ma Parravicini non ci sta e replica. Ancora il capitano mette due liberi (71-65), poi arriva la zampata di Sabatini che riporta l’Assigeco a +7 a 3’ dalla fine. Bergamo però non si dà per vinta e Pullazi mette un canestro clamoroso per il -2 a 2’ dalla fine. L’ultimo minuto è al cardiopalma: a 51” dalla fine McDuffie spara da lontanissimo e fa calare il silenzio al PalaAgnelli.

Dopo il timeout di Calvani, Sabatini guadagna due liberi ma a causa di un taglio li deve cedere a Cesana che ne mette uno per il 77-72 a 30” dalla fine. Esaley appoggia al vetro, poi l’Assigeco perde un pallone sanguinoso a 6”. Easley mette un solo libero, McDuffie cattura il rimbalzo e subisce fallo: i due liberi chiudono i conti e l’Assigeco può festeggiare il successo.

MOMENTO CHIAVE – L’inizio dell’ultimo quarto, quando l’Assigeco, stringendo le maglie in difesa e tornando ad eseguire bene i giochi in attacco ha legittimato il successo.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – 29 punti per Mrkis McDuffie, di cui 22 nel secondo tempo. Per lui anche 11 rimbalzi. Ottima anche la prestazione di Matteo Formenti, che ha chiuso a 14 punti, 5 rimbalzi e 6 falli subiti. 13 punti e 7 rimbalzi per Tobin Carberry.

STATISTICHE BIANCOROSSOBLU – 50% da due punti per l’Assigeco (15/30), 8/19 invece il dato dalla lunga distanza. 42-35 per Bergamo il computo dei rimbalzi.

IL DOPO PARTITA – “Prima di parlare della partita – commenta coach Lorenzo Dalmonte – lasciate che dedichi anche da parte di tutta la squadra questa vittoria a Stefano Salieri. Gli mandiamo un grande abbraccio virtuale. Per quanto riguarda la gara, primo tempo molto soft da parte nostra: sapevamo che Bergamo avrebbe giocato una gara di grande energia e noi ci siamo lasciati aggredire senza opporre la giusta resistenza. Nel secondo tempo abbiamo cambiato alcune cose a livello difensivo: alcune scelte hanno pagato, altre meno, perché loro sono stati bravi a leggere la partita. Nel secondo tempo abbiamo rispettato al meglio il piano partite e devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno portato a casa una vittoria importante”.

WITHU BERGAMO- ASSIGECO PIACENZA 75-79

(19-19, 23-14, 13-19, 20-27)

BERGAMO: Da Campo 2, Bedini, Parravicini 5, Seck 6, Riboli ne, Jones 11, Vecerina 8, Masciadri 4, Easley 12, Pullazi 13, Zugno 14. All. Calvani

PIACENZA: Voltolini ne, Poggi 1, Molinaro 2, Formenti 14, Carberry 13, McDuffie 29, Gajic, Massone 2, Guariglia 5, Cesana 8, Jelic ne, Sabatini 5. All. Dalmonte