Lavori alla rete fognaria, divieto di sosta e di circolazione in via Sant’Eufemia

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire di effettuare lavori di riqualificazione di un tratto di rete fognaria, dalle ore 8 di lunedì 29 alle ore 24 di mercoledì 31 marzo, in via S. Eufemia, nel tratto in corrispondenza del civico n°26, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione, mentre nel tratto compreso fra gli estremi del cantiere di lavoro e via San Marco e via Mazzini, sono ugualmente istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di autorimesse i quali potranno transitare in entrambi i sensi di marcia). Inoltre in via San Marco, nel tratto compreso fra via S. Eufemia e via San Tomaso, è istituita l’inversione del senso di marcia con direzione da via S. Eufemia a via S. Tomaso.