Lavori in via Ongina e via Botti (Mortizza): limitazioni al traffico

Lavori e interventi di riqualificazione in via Ongina (Piacenza) e in via Botti (Mortizza): le limitazioni al traffico.

VIA ONGINA – Per consentire l’effettuazione di interventi di riqualificazione della pavimentazione, dalle ore 7 di lunedì 8 alle ore 20 di venerdì 12 marzo, in via Ongina il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei mezzi dei residenti e delle attività produttive, i quali potranno transitare in relazione alle fasi dei lavori ma comunque ad una velocità non superiore ai 10 Km/h).

VIA BOTTI – Per consentire la realizzazione di interventi di riqualificazione della pavimentazione del campo di calcetto comunale di Mortizza per cui sarà necessario posizionare al centro della strada limitrofa una betoniera e altri mezzi d’opera, dalle ore 7 di martedì 9 alle ore 20 di giovedì 11 marzo, in via Botti, nel tratto che collega il percorso principale della via con Strada di Mortizza, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate da apposita segnaletica di cantiere.