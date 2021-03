Lavori in via Pace, modifiche alla viabilità fino a fine anno

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di uno stabile, dalle ore 7 di venerdì 19 marzo alle ore 24 di venerdì 31 dicembre 2021, in via Pace, di fianco al cantiere di lavoro all’angolo con vicolo Tarocco, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sui tratti di carreggiata delimitati da apposita segnaletica di cantiere.