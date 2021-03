Le startup innovative in italia: nuovo report

Nell’ultimo anno si è scritto e parlato soprattutto di pandemia da Covid-19. E’ indubbio che la crisi pandemica ha determinato una pesante crisi economica, derivante dalle restrizioni imposte per evitare la diffusione del virus.

Fortunatamente però ci sono settori dell’economia che non risentono particolarmente della crisi e che investono. E’ il caso ad esempio delle startup innovative. Secondo l’ultimo “rapporto sulla situazione delle startup innovative in Italia”, aggiornato a dicembre 2020, redatto dal MISE (DG per la Politica Industriale) in collaborazione con InfoCamere, le startup innovative iscritte all’apposito Albo, sono 11.899, il 3,2% di tutte le società di capitali di recente costituzione.

Distribuzione per settori di attività – Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività, il 74,4% delle startup innovative fornisce servizi alle imprese. In particolare, prevalgono le seguenti specializzazioni:

produzione di software e consulenza informatica (36,5%); attività di R&S (14,0%); attività dei servizi d’informazione (9,1%);

Il 17,2% opera nel manifatturiero, prevalentemente nella produzione di macchinari e prodotti elettronici. Il 3,1% è impegnato in attività commerciali.

In alcuni settori economici l’incidenza delle startup innovative sul totale delle nuove società di capitali appare rilevante. È una startup innovativa l’8,8% di tutte le nuove società che operano nel comparto dei servizi alle imprese; per il manifatturiero, la percentuale corrispondente è 5,6%. In alcuni settori la presenza di imprese innovative è particolarmente elevata: è una startup innovativa il 39,1% delle nuove aziende con codice Ateco C 26 (fabbricazione di computer), il 40,4% di quelle con codice J 62 (produzione di software) e addirittura oltre il 67,4% di quelle con codice M 72(ricerca e sviluppo).

Compagine sociale – Le startup innovative a “prevalenza femminile” (cariche amministrative detenute in maggioranza da donne) sono il 13,1% del totale (21,5% nelle imprese ordinarie), mentre nel 42,6% del totale almeno una donna è presente nella compagine sociale (46,1% nelle imprese ordinarie). Le startup innovative a “prevalenza giovanile” (under 35) sono il 19,0% del totale (16,9% nelle imprese ordinarie), mentre nel 42,5% del totale almeno un giovane è presente nella compagine sociale (33,6% nelle imprese ordinarie). Le startup innovative con compagine sociale a “prevalenza straniera” sono il 3,7% del totale (9,3% nelle imprese ordinarie).

Distribuzione territoriale – La Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (27,0%). La sola provincia di Milano, rappresenta il 19,2% della popolazione, più di qualsiasi altra regione. Seguono a ruota il Lazio con l’11,6%, (in gran parte localizzate a Roma), la Campania, con l’8,9% del totale nazionale, il Veneto con l’8,2%, l’Emilia-Romagna con il 7,8% e il Piemonte con il 5,5%. La regione con la maggiore densità di imprese innovative è il Trentino-Alto Adige, dove circa il 5,4% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una startup.

Fatturato – Le startup innovative sono soprattutto micro-imprese, vantando un valore della produzione complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro, con un valore medio unitario di poco superiore a 184,7 mila euro. Ciò è anche dovuto al ricambio costante cui è soggetta questa popolazione: per definizione, le imprese “best-performer”, più consolidate per età e fatturato, tendono progressivamente a perdere lo status di startup innovativa.

Redditività – Le startup innovative, per loro “natura” mostrano un’incidenza più elevata della media di società in perdita (oltre il 52,6% contro il 30,9% delle imprese ordinarie). Tuttavia, le società in utile mostrano “indicatori” particolarmente positivi in termini di redditività:

ROI (0,11 contro 0,06 delle imprese ordinarie)

ROE (0,23 contro 0,15 delle imprese ordinarie)

Valore aggiunto (0,35 contro 0,29 delle imprese ordinarie)

Infine, le startup innovative presentano un tasso di immobilizzazioni – uno dei principali indicatori della propensione a investire delle aziende – di circa sette volte più elevato rispetto alle altre aziende comparabili (29% rispetto a 4%).

La situazione in Europa – I numeri sopra riportati, se confrontati con quelli delle startup presenti in altri Paesi europei, evidenziano una situazione che necessiterebbe senz’altro di qualche correttivo. In Gran Bretagna gli sgravi fiscali in ambito R&S ed un sistema di supporto che vede coinvolte università, imprese, finanza e agenzie per lo sviluppo, spingono le imprese ad investire fortemente nelle startup innovative. La Germania, grazie ad un’ottima infrastruttura di base (simile a quelle inglesi e francesi) e ad una politica di forti investimenti soprattutto nel campo dell’istruzione, vanta il titolo di maggiore “incentivatore” nel campo dell’innovazione: Berlino è stata definita la “capitale europea delle startup”. Molti startupper europei scelgono la Germania come sede della loro attività.

In Francia è presente il più grande incubatore di startup del mondo: la cosiddetta “Station F”. Il Governo spinge molto su agevolazioni fiscali e un supporto infrastrutturale di alta qualità. Molti startupper europei, così come accade in Germania, scelgono la Francia come sede della loro attività.

Conclusioni – In definitiva, non esiste una sola strada per incentivare la nascita e la crescita delle startup innovative: alcuni Stati puntano su finanziamenti pubblici e agevolazioni fiscali, altri si propongono come collanti tra domanda ed offerta nella ricerca di capitale di rischio, mentre altri ancora, come la Germania, investono molto su un’istruzione tendente a sviluppare competenze nell’ambito dell’innovazione e del business.

Andrea Lodi