“L’importanza di vaccinarsi”, incontro on line con il virologo Sisti promosso dalla Fondazione Pia Pozzoli

La Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi ha organizzato, per giovedì 11 marzo alle 17 e 30, un incontro on line con il virologo Marzio Sisti.

L’iniziativa, dal titolo “L’importanza di vaccinarsi: che cosa è utile sapere”, è rivolta alle famiglie di persone disabili sul tema della vaccinazione. L’incontro ha carattere divulgativo per chiarire dubbi e incertezze delle famiglie. Per poter partecipare è necessario scrivere una mail a info@fondazionepiapozzoli.it, per poter ricevere le credenziali di accesso.