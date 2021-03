Lo stile dei “blancos” arriva a Fiorenzuola: dal 19 al 23 luglio al via il Real Madrid Summer Camp

La Fundaciòn Real Madrid arriva a Fiorenzuola d’Arda nella settimana dal 19 al 23 luglio 2021 al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda (PC).

Ad annunciarlo la società calcistica piacentina in una nota. “Il Summer Camp Real Madrid 2021 vedrà finalmente la luce in Val d’Arda dopo l’edizione 2020 annullata a causa della pandemia 2020 – si legge -. Nel Summer Camp sarà presente un protocollo di igiene collaudato, un’assicurazione contro l’annullamento Premium e un nuovo programma di formazione interamente basato sulla filosofia dei Galacticos. Il Real Madrid è uno dei club più popolari al mondo. La Cantera, l’accademia dei Galacticos, non è solo la colonna portante della filosofia del club, ma anche uno dei migliori settore giovanile al mondo. Tramite la Fundación Real Madrid Clinic arriva a Fiorenzuola d’Arda lo stile di allenamento del vivaio madrileno”.

“In occasione del Summer Camp – spiega la società – di 5 giorni in partenza da lunedì 19 luglio 2021 permetteremo ai partecipanti di vivere la magia “Real”. I migliori talenti avranno persino la chance di qualificarsi per un’esibizione all’Estadio Santiago Bernabéu”.

Questa l’offerta formativa:

– Allenamento per ragazzi e ragazze dai 7 ai 16 anni

– Due sedute/sessioni di allenamento al giorno (allenatori Fundación Real Madrid Clinics)

– Analisi delle prestazioni con scorecard personalizzata

– 1 kit completo originale adidas + 1 pallone da calcio adidas ufficiale del Real Madrid + 1 borraccia + 1 sacca per scarpini del Clinic Real Madrid

– Possibilità di qualificarsi alle finali nazionali e premio “Fairplay”

– Assicurazione

– Pranzo quotidiano (menù da atleta)

– Servizi extracalcistici (a cura della società U.S. Fiorenzuola).

Iscrizioni a questo link -> https://frmclinics.it/u.s.-fiorenzuola-1922-2021