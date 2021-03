L’oratorio di Sarmato apre le porte agli studenti “Seguite da noi le lezioni on line”

Connessione difficoltosa a casa o difficoltà a trovare una stanza tranquilla per seguire le lezioni on line?

L’oratorio di Sarmato apre la porta agli studenti del paese. Un’opportunità per i ragazzi, al mattino per seguire appunto le lezioni a distanza e anche al pomeriggio, per poter fare i compiti.

Per poter accedere agli spazi è sufficiente prenotarsi via mail oratoriosarmato@gmail.com o via telefono 340 2845757.