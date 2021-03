Manifestazione Si Cobas e ControTendenza, domani divieto di sosta in centro

In occasione della manifestazione indetta da Si Cobas e ControTendenza, in segno di protesta contro l’arresto e denunce di esponenti del movimento, in calendario domani, sabato 13 marzo, in linea con le disposizioni della Questura, dalle ore 8 della stessa mattinata sino al termine dell’evento, previsto nel tardo pomeriggio, sarà istituito a Piacenza il divieto di sosta con rimozione forzata nell’intero tratto compreso tra la rotatoria di piazzale Genova e quella all’altezza di via Palmerio, su entrambi i lati della carreggiata.

Lo stesso provvedimento sarà in vigore, contestualmente, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra la rotatoria di via Palmerio e l’incrocio con vicolo Edilizia, anche in tal caso su entrambi i lati. Infine, sarà vietata la sosta negli stessi orari anche nel parcheggio Cheope, in via IV Novembre.