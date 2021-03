“Medicina mondo molto maschile, ma non mi sono mai sentita da meno”

8 marzo, la Giornata internazionale dei diritti della donna. Non una festa ma un momento di riflessione a tutto tondo sulla condizione femminile.

Per questo motivo abbiamo intervistato la dottoressa Roberta Civardi, psicoterapeuta, laureata in Medicina e specializzata anche in nefrologia. Grazie ad un curriculum impeccabile e alla grande empatia che ha sempre mostrato nei confronti dei suoi pazienti è molto apprezzata in ambito medico.

Tanti i temi che abbiamo inteso affrontare con la dottoressa Civardi.

Dottoressa prima di tutto ci parli di lei. Quali sono state le scelte che l’hanno condotta a diventare psicoterapeuta?

Ho compiuto da pochi giorni 66 anni, sono nonna bis felice di due meravigliose bambine. Dopo essermi laureata in Medicina e specializzata in Nefrologia presso l’Università di Parma, ho lavorato per 11 anni per la casa farmaceutica GSK Glaxo Smith Kline, dove ho seguito lo sviluppo clinico in Italia di un antidepressivo: la Paroxetina (noto anche come Seroxat o Sereupin) e di una dopamina agonista, il Ropinirolo (noto come Requip), che si usa nel trattamento dei pazienti affetti da morbo di Parkinson.

In questa realtà aziendale ho avuto modo di seguire un corso di leadership sull’Analisi transazionale, un tema che mi ha appassionato, a tal punto da farmi decidere di seguire la scuola di Analisi Transazionale a Milano, con l’obbiettivo di diventare psicoterapeuta. Successivamente ho fatto un master quadriennale di Ipnosi medica Ericksoniana e un master triennale di Analisi Transazionale Integrativa. A questo vanno aggiunti numerosi corsi di Mindfulness. Ad oggi, sono 25 anni che faccio la psicoterapeuta e da circa 2 anni svolgo anche la professione medica presso una RSA, attualmente a Villa Verde di Ancarano di Rivergaro, dove mi trovo benissimo.

Lo studio, la carriera, la famiglia. Ha mai pensato di non riuscire a conciliare il tutto?

Negli anni ho fatto tante cose, spesso sovrapposte, come le scuole di psicoterapia. Lavoravo e studiavo. Inoltre mi ero sposata e avevo già una figlia. Dedicarmi allo studio così come al lavoro e alla mia famiglia non mi hanno mai spaventato, anzi! Ancora oggi a spaventarmi sono l’ignoranza, il pressapochismo e le scelte volutamente scorrette.

Com’era il mondo lavorativo quando era agli inizi della sua carriera?

Sono una donna che ha lavorato in un mondo, ai miei tempi, molto maschile, nel senso di predominanza numerica e di posizioni chiave. Inoltre mentre ero specializzanda in Nefrologia: seguivo i corsi all’Università di Parma, nel contempo a Milano facevo pratica dal prof. Giuseppe D’Amico, ed ero guardia medica presso una struttura carceraria. Ma non mi sono mai sentita meno, forse perché ancora oggi non guardo troppo intorno a me, ma mi concentro su me stessa, sulle mie conoscenze, e a quello faccio riferimento.

Un 2020 davvero difficile per tutti a causa del Coronavirus. Come è stato per lei?

La scorsa primavera anch’io ho contratto il Covid19, ad aprile mi è stata diagnosticata la polmonite. In quel periodo mi trovavo a lavorare in una struttura dove, come ovunque, mancava tutto: fisiologica, antibiotici, ossigeno e le mascherine di protezione. Ma c’ero e sono rimasta a fare quel poco che potevo e sapevo, a fronte di indicazioni contraddittorie e illogiche che ricevevamo. È stato sicuramente il periodo più buio della mia vita, e solo quando è iniziata a circolare la notizia che nei laboratori farmaceutici la ricerca si stava concentrando sullo studio di un vaccino, ho pensato che non saremmo morti tutti. La ricerca scientifica, che io conosco bene per averla vissuta per anni in prima persona, mi è apparsa come l’unica speranza per uscire da questa impasse. E non mi sono più sentita persa e sola, nonostante le difficoltà e gli innumerevoli morti che abbiamo dovuto piangere. Altra grande motivo di tristezza era la lontananza obbligata dalla mia famiglia: era mio compito proteggerla da questo nemico invisibile. So che non è ancora finita, ma sono certa che ‘ripulendo’ le strutture ospedaliere e mantenendole ‘pulite’, promuovendo una campagna vaccinale massiva, usciremo da questa situazione, avendo – questo il mio auspicio – imparato a gestire le emergenze in modo più consapevole.

In base alla sua pluriennale esperienza come medico psicoterapeuta, le donne come vivono il mondo di tutti i giorni?

È ovvio che la quotidianità fatta di gestione familiare, della casa e dei figli, è comunque ancora prevalentemente a carico delle donne. Il fatto che le donne lavorino non le libera dalle incombenze domestiche, semplicemente hanno un’attività doppia. Poi, potranno anche contare su un aiuto in casa, ci mancherebbe, tuttavia l’organizzazione e la gestione dei figli è ancora prettamente femminile. Su questo, nel corso degli ultimi anni, non è cambiato molto. Sono aumentati gli impegni lavorativi a carico delle donne e questo ha contribuito ad un drastico calo della natalità. Il fatto di sapersi ritagliare dei tempi da dedicare alla propria persona, ad esempio anche solo per dormire quando si hanno bambini ancora piccoli, ritengo sia un problema frequente. Solo quando i figli sono più grandi e si può far affidamento su un loro grado di autonomia, le donne hanno maggiori possibilità di prendersi del tempo libero.

Quando è necessario rivolgersi a uno psicologo o a uno psichiatra?

Sono fermamente convinta che ad un percorso di psicoterapia dovrebbero sottoporsi tutti, uomini e donne, e specialmente i giovani. Questo in quanto la psicoterapia non è solamente una terapia ma soprattutto una conoscenza di se stessi. Imparare a conoscere meglio se stessi, nei propri meccanismi dinamici mentali, che ci sono e che trovano origine tra il nostro temperamento e il nostro vissuto (in famiglia, con le esperienze, da come ci è stato presentato il mondo), ed è chiaro che sono queste dinamiche a dominare i nostri comportamenti e la nostra vita. Conoscere le nostre fragilità, e non negarle, è qualcosa che permette di affrontare noi stessi e la nostra vita in maniera diversa. Questo non ci metterà al riparo degli eventi negativi, ma sapremo meglio come muoverci: come se avessimo un lumino che ci permette di vedere, avanzare e ritrovare il nostro percorso. Poi ci sono dei momenti di maggiore dolore, a causa di un lutto o di una malattia o affettive che ci portano a soffrire tanto. In questi frangenti un aiuto esterno può sicuramente essere importante. Vorrei anche spiegare la differenza, che forse in pochi conoscono, tra psichiatra, psicologo e psicoterapeuta. Lo psichiatra è quel medico che identifica delle patologie psichiatriche vere e proprie, e che prescrive una terapia farmacologica allo scopo precipuo di alleviare determinate patologie. Lo psicoterapeuta, che può essere un medico (con la possibilità, all’occorrenza, di prescrivere farmaci) oppure uno psicologo, è colui che si è specializzato in psicoterapia, ovvero nell’analisi del profondo di se, che consente di conoscersi, di orientarsi, di trovare le risorse necessarie ad affrontare i momenti di dolore e di sconforto per alleviare la sofferenza.

La società e la famiglia. Cosa è cambiato con i social network?

Oggi c’è non solo da parte delle ragazzine ma da parte di tanti questo bisogno di ‘essere visti’ perché viviamo in una società che probabilmente ci vede meno di prima. Un tempo, nel nostro piccolo angolo, nel nostro piccolo borgo, eravamo comunque visti e notati. Ora non è più così. Ecco quindi, che per mostrarsi, i social riescono a dare quella visibilità che ora non abbiamo. Che poi questa visibilità venga cercata in maniera superficiale, per il semplice apparire, beh… questo dipende dalla direzione in cui si sta sempre di più spostando la nostra società. Non dimentichiamo che la società è anche frutto della famiglia, tutte le famiglie insieme la costituiscono. E forse viene a mancare un concetto più vero, più profondo di amicizia, di sostegno reciproco e anche di vicinanza. Io credo che persino i vicini di casa, tra loro, non si conoscano più come era una volta. E quindi, venendo a mancare tutto quel substrato affettivo che era molto più utilizzato in passato, oggi si utilizza l’apparire come momento in cui ci si può sentire al centro e un po’ protagonisti della scena.

È ovvio che questo è pericoloso per tanti motivi, che sono palesi, e che portano poi spesso le donne a subire uomini violenti quasi come se la gelosia, questo senso di possesso patologico fosse segno di un amore, e in tante occasioni le donne fanno fatica a distinguere tra l’amore sano e un amore patologico, e si fanno sedurre da questo amore patologico di cui poi rimangono vittime.

La scuola è ancora una guida per le nuove generazioni? E nelle famiglie si riscontrano maggiori problematiche educative?

La scuola è il primo momento di socialità della vita di ognuno. Ritengo che essa stia perdendo sempre di più il senso di essere guida; se è vero che non può supplire alle carenze familiari è altrettanto vero che essa in molte situazioni ha invece ‘coperto’ carenze familiari. Oggi la scuola tende a rinunciare a questo ruolo ma ritengo sia un compito che essa dovrebbe adempiere, e che gli alunni dovrebbero trovare nei docenti, di ogni ordine e grado, un valido sostegno. Penso che lo scambio di opinioni, l’affetto, il potersi confidare con gli insegnanti che si vedono tutti i giorni, sia in giovane età cosa molto importante. Pertanto serve che la scuola recuperi quel qualcosa che serve e che è andato perso.

Dall’altra parte ci sono famiglie molto fragili, che andrebbero aiutate. Anche qui si apre un grande capitolo. La società è lo specchio della crisi familiare, così come ho detto per la scuola. E lo vediamo con questa emergenza sanitaria, in cui tutto è frammentato e crea anche confusione. Basti pensare a quei virologi che ogni giorno vogliono apparire sui social per dire come la pensano, a volte contraddicendosi, il che crea confusione e non aiuta proprio nessuno. Io credo sia meglio apparire di meno e fare di più, ma questo, però, non è di tutti.