“Memorie di un elefante” è online. Lezione interattiva di Nicola Cavallari con Teatro Gioco Vita

Ritornano le memorie di Surus, il leggendario elefante di Annibale, in una divertente e interattiva lezione di storia sul condottiero cartaginese, dalla battaglia sul Ticino a quella della Trebbia: “Annibale. Memorie di un elefante…online” a cura di Nicola Cavallari.

Prosegue così il progetto in live streaming di Teatro Gioco Vita “Salt’in Banco_webinar” 2021, programma di appuntamenti di gioco e animazione teatrale dal vivo per le scuole realizzati online, veste ‘virtuale’, in attesa di tornare nei teatri, della Rassegna di Teatro Scuola “Salt’in Banco” proposta dal Centro di produzione teatrale piacentino, direzione artistica Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren e curata da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione di Teatro Gioco Vita. Appuntamento lunedì 22 e martedì 23 febbraio per le scuole primarie. L’incontro teatrale è rivolto al gruppo classe e dato che le scuole sono chiuse i bambini parteciperanno non più dalla loro aula tramite lim ma da casa ognuno dal proprio device.

Al personaggio di Annibale e alle vicende che lo hanno visto protagonista è ispirato questo progetto in live streaming condotto dal regista dello spettacolo “Annibale – memorie di un elefante”, realizzato da Teatro Gioco Vita in coproduzione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano. L’incontro sarà accompagnato da stralci video dello spettacolo, per mostrare come la verità storica sia stata trasformata in commedia. Un modo “altro” per far apprendere ai ragazzi gli eventi storici trattati. Parallelamente ci si soffermerà sulle tecniche teatrali e i “trucchi” usati nello spettacolo. Un modo per avvicinarsi ai linguaggi del teatro e alle tecniche delle messe in scena. Un grande contenitore grazie al quale il pubblico online potrà sfogare la curiosità. L’intervento online dell’attore e regista verrà supportato anche da alcuni contributi video degli artisti che hanno collaborato alla creazione dello spettacolo, dagli attori al compositore, così che i bambini potranno attingere a diversi saperi (la musica, la giocoleria, ecc.).

Una lezione sempre diversa perché diverso sarà ogni volta il pubblico interlocutore. La lezione interattiva online è concepita come esperienza autonoma rispetto allo spettacolo a cui si ispira. Quindi può essere fruita anche da chi ha già visto “Annibale – memorie di un elefante” in teatro o avrà l’occasione di vederlo in futuro. La programmazione di “Salt’in Banco webinar” proseguirà tutta la settimana con proposte della compagnia di teatro d’ombre di Teatro Gioco Vita: “Giochiamo con… Piccolo Asmodeo” (mercoledì 24 e giovedì 25 marzo), gioco teatrale condotto da Tiziano Ferrari e il laboratorio teatrale online “La scatola delle figure” (venerdì 26 marzo), un’idea di Anna Adorno, Nicoletta Garioni e Agnese Meroni.

Per tutte le attività di “Salt’in banco” la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita.