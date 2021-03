Mortalità seconda ondata, a Piacenza basso incremento a alta incidenza covid “Più bravi a tracciare”

Decessi seconda ondata, a Piacenza sono il 14% in più. “Dato più basso della media nazionale e regionale” dice il direttore generale Ausl Luca Baldino, nel fare il punto settimanale della situazione in provincia.

“L’incremento della mortalità complessiva è del 14%, ma quello relativo a decessi indicati come covid è del 27%. La spiegazione che ci siamo dati è quella di un sistema di contact tracing che funziona molto bene – continua il direttore generale -, molto efficace nell’identificare i positivi, e questo se da un lato ci consente di contenere la pandemia, dall’altro ci sballa le statistiche, perché se un paziente risulta positivo, qualsiasi patologia ne causi la morte, questa risulta imputabile al covid”.

I dati presi in considerazione, forniti dall’Istat, sono quelli relativi alla seconda ondata dell’epidemia da covid, ossia il periodo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre 2020. Il numero complessivo dei decessi è stato paragonato alla media degli ultimi 5 anni, dal 2015 al 2019.

“A livello nazionale c’è stato un incremento della mortalità del 32% – dice il direttore generale -, che è un dato importante. Le province più colpite nella seconda ondata sono Vercelli, Barletta, Trento, Aosta … con percentuali che sono superiori al 60%. Piacenza in questa terribile classifica è 94esima, con un incremento della mortalità pari al 14%. E’ quindi una delle province con il più basso incremento della mortalità. Se andiamo a paragonarci con le altre province dell’Emilia Romagna, vediamo che questa situazione è confermata. Con dati più bassi dei nostri ci sono solo Parma, all’8%, e poi ci sono Reggio Emilia e Forlì con dati leggermente superiori ai nostri. Invece Bologna, Rimini e Ravenna hanno numeri ben più alti”.

“Se oltre all’Emilia Romagna ci paragoniamo al resto del Paese, la situazione è buona – continua Baldino -; la mortalità in Emilia Romagna è aumentata del 26%, del 27% in Lombardia, del 21% nell’area vasta in Emilia Nord. Paradossalmente il dato nazionale è del 32%, più alto della media delle due regioni più colpite”.

“Al netto di questo, va sottolineato come la situazione della mortalità complessiva, a Piacenza, sia tra le più basse d’Italia nella seconda ondata” conclude Baldino.