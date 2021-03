Murelli (Lega) “Riaprire tratto autostrada tra Fiorenzuola e Fidenza”

“Riapertura totale e in sicurezza del tratto autostradale tra Fiorenzuola e Fidenza. Sblocco dei limiti al transito per i mezzi sopra le 44 tonnellate. Assurdo e inaccettabile costringere gli automezzi per trasporti eccezionali ad arrivare fino a Brescia (A21), proseguire per Verona (A4) per poi ridiscendere a Campogalliano (A22). Significa aumentare il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza di 120 chilometri e quindi quadruplicare i costi. Ho presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture per sollecitare in proposito iniziative urgenti e quindi raggiungere questi obiettivi nel più breve tempo possibile”.

Lo dichiara la deputata piacentina della Lega Elena Murelli, membro della commissione Lavoro di Montecitorio. “Ricordiamo che il settore rappresenta una colonna portante nell’architettura economica del nostro Paese e la crescente lentezza con cui le merci rischiano di uscire dalle fabbriche, i manufatti venduti e non consegnati, le penali per i ritardi da parte dei clienti – sottolinea Murelli – stanno creando al tessuto industriale di settore seri danni d’immagine e la perdita di competitività rispetto ai concorrenti internazionali”.