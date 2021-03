Niente da fare a Trecate per il Busa Foodlab, Igor chiude sul 3-1

Il Busa Foodlab non concretizza, Igor Trecate non resta a guardare e fa suo il match: questo in estrema sintesi il quadro della trasferta che vede le biancoblu cedere di fronte ad un’avversaria cinica ma con qualche rammarico in più rispetto alle precedenti sconfitte.

Coach Codeluppi manda in campo Trabucchi e Cobbah in diagonale, le schiacciatrici sono Scarabelli e Chinosi, Cattaneo e Nedeljkovic al centro con Traversoni libero. Dopo un primo frangente di gara piuttosto equilibrato sono le biancoblu ad allungare trovando un break piuttosto importante sul 12-14: Trecate prova a resistere ma Cobbah e Chinosi chiudono i conti sul 15-25. Il secondo parziale si apre in favore delle padrone di casa (5-1) ma il Busa Foodlab rientra in scia con Nedeljkovic (12-11): la squadra di coach Ingratta mantiene di fatto due lunghezze di vantaggio riuscendo a pareggiare il conto set.

Sono però il terzo e quarto parziale a segnare il destino delle biancoblu: Scarabelli e compagne hanno infatti in mano la partita per lunghi tratti e trovano anche vantaggi piuttosto considerevoli (10-16 nel terzo set) ma faticano a concretizzarlo. Trecate cambia pelle in banda ed in cabina di regia mantenendo sempre alte concentrazione ed intensità: la gara va così in archivio sul punteggio di 3-1. Le due squadre si ritroveranno già mercoledì alle 20:30 sul campo di Gossolengo per il recupero della seconda giornata di campionato

«Era da un po’ che non mi faceva così male perdere – commenta amaramente coach Codeluppi – Le sconfitte recenti avevano un sapore diverso, con Biella eravamo in emergenza mentre Lilliput ha mostrato una pallavolo superiore. Sabato l’abbiamo avuta in mano più volte, se avessimo chiuso il terzo set sarebbe potuta andare diversamente». «Il nostro processo di crescita deve ancora proseguire: abbiamo comunque giocato un buona gara ma dobbiamo avere la capacità di fare la cosa giusta nei momenti giusti – conclude l’allenatore del Busa Foodlab – Proveremo a rifarci mercoledì, loro sono una buona squadra con tante soluzioni ma la partita è alla nostra portata».

IGOR VOLLEY TRECATE-BUSA FOODLAB GOSSOLENGO 3-1 (15-25; 25-23; 26-24; 25-19)

IGOR VOLLEY TRECATE: Orlandi 4, Bolzonetti 17, Gallina 1, Badalamenti 8, Frigerio 4, Bartolucci 1, Picchi 2, Palazzi 2, Nardo 17, Costantini 9, Tellone (L) NE: Pandolfi, Sonzini (L2). All. Ingratta-Alberti

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Trabucchi 2, Cobbah 14, Cattaneo 9, Nedeljkovic 9, Scarabelli 17, Chinosi 8, Donida, Traversoni (L). NE: Antola, Caviati, Sacchi. All. Codeluppi-Falco