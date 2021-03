Niente rivincita per il Busa Foodlab: Trecate passa anche a Gossolengo

A tre giorni di distanza dall’ultima sfida non cambia il risultato tra Busa Foodlab e Igor Trecate: sono infatti ancora una volta le piemontesi a portare a casa l’intera posta in palio con lo stesso score di sabato scorso. Un 3-1 che ha forse premesse diverse ma che lascia comunque a secco le biancoblu in termini di punti conquistati.

Coach Codeluppi conferma lo starting six schierando la diagonale Trabucchi-Cobbah, Chinosi e Scarabelli bande, Cattaneo e Nedeljkovic al centro con Traversoni libero. Dopo una partenza equilibrata con le squadre giocare punto a punto sono le ospiti a trovare il primo strappo della serata. Timeout in casa Busa Foodlab ma è Trecate a mantenere il pallino del gioco chiudendo nel finale sul 22-25. Nel secondo parziale lo strappo dell’Igor è perentorio (4-11), la reazione biancoblu tardiva e non sufficiente a riaprire le sorti del set che si chiude ancora una volta in favore delle ospiti con il punteggio di 14-25.

La reazione di Scarabelli e compagne prende forma in avvio di terzo parziale ma Trecate si riporta in scia e passa a condurre (13-14). Sembrerebbe l’inizio di una volata verso la vittoria ma il Busa Foodlab non si scompone, risponde e trova il 25-23 che riapre la partita. Nel quarto set Igor parte ad altissima velocità (3-12): nonostante il break avversario le biancoblu non si scompongono e ritornano a macinare punti e gioco agganciando le piemontesi fino al 17-18. Si ritorna a respirare grande equilibrio in campo ma la stoccata decisiva è quella dell’Igor che strappa la vittoria al primo vantaggio (24-26) per l’1-3 finale.

Nonostante le due sconfitte ravvicinate la squadra del Consorzio MioVolley deve ritrovare subito compattezza: sabato infatti (ore 17:30) a Gossolengo arriverà la CONAD Alsenese sconfitta nel derby di andata al tiebreak. Una sfida che potrebbe rappresentare un punto di svolta per entrambe le formazioni piacentine. “Per sabato mi aspetto tutta la determinazione e l’incisività a livello caratteriale che a mio parere ci sono mancate nelle ultime due partite – racconta capitan Scarabelli – Elementi che ci hanno impedito di portare a casa i risultati di cui secondo me siamo capaci. All’andata, con tutte le difficoltà del caso e il recente cambio in panchina, eravamo riuscite a portare a casa la partita: dopo due mesi di lavoro ulteriori mi aspetto una reazione ulteriore a livello di atteggiamento e determinazione di gioco”.

La partita di sabato sarà trasmessa sul canale YouTube del Consorzio MioVolley a partire dalle 17 e 20.

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO-IGOR VOLLEY TRECATE 1-3 (22-25; 14-25; 25-23; 24-26)

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Trabucchi 2, Cobbah 17, Cattaneo 12, Nedeljkovic 6, Scarabelli 16, Chinosi 3, Donida, Sacchi, Traversoni (L). NE: Antola, Caviati. All. Codeluppi-Falco

IGOR VOLLEY TRECATE: Orlandi, Bolzonetti 19, Gallina 9, Badalamenti 17, Frigerio 7, Bartolucci 1, Picchi 5, Palazzi 1, Nardo 9, Costantini 10, Tellone (L). All. Ingratta-Alberti