No alla demolizione dell’ex mercato ortofrutticolo, La Scure d’accordo con Alberto Esse

In seguito al dibattito circa la demolizione dell’ex mercato ortofrutticolo, i militanti dell’Associazione Culturale “La Scure” condividono su tutta la linea le istanze di Alberto Esse, il quale – assieme alle tante sigle associative – si oppone fermamente alla demolizione.

Apre la nota del movimento con sede in via X Giugno: “Dopo tanti anni di divisioni e visioni diametralmente opposte, possiamo dire che finalmente è stato trovato un punto di incontro tra il nostro movimento e il noto artista della sinistra piacentina Alberto Esse.”

“Difatti – continua la nota – la struttura in questione venne costruita negli anni trenta, in pieno ventennio fascista ed in perfetto stile razionalista, a seguito di un progetto nazionale che ha visto sorgere mercati ortofrutticoli in tutta Italia. Torino, Bologna e Verona sono alcune delle città esempio di ciò. Il governo di allora, infatti, oltre che essere l’epicentro propositivo dell’unica effettiva rivoluzione italiana, lo fu anche da un punto di vista dell’architettura civile: solo a Piacenza ne sono esempio la maggior parte degli edifici pubblici, come i licei Gioia e Respighi, il palazzo dell’INPS, la ristrutturazione della stazione, il quartiere popolare Ciano; insomma, si potrebbe elencarne per ore. Dunque, sarebbe grave per la nostra città privarsi di un simbolo così importante, soprattutto in un momento come questo, quando, cioé, il passare degli anni e l’ignoranza dei tanti ha portato a sbiadire un passato ciclopico caratterizzato da una straordinaria spinta vitale, che è proprio grazie allo stile splendido e severo dei suoi imperituri monumenti che non dovrà mai essere dimenticato.”

Chiude la nota dei ragazzi di via X Giugno: “Siamo felici, quindi, di condividere e rilanciare le istanze di Alberto Esse, il quale, pur essendo esponente dell’antifascismo, – ideale che si basa sull’odio e la censura per il diverso pensiero – è in questo caso dalla parte della difesa di un passato glorioso che ci accomuna tutti.”