#NOICIVACCINIAMO: AL VIA LA CAMPAGNA DI LEGACOOPSOCIALI

In una carrellata video, operatori socio-sanitari e cooperatori sociali da tutta Italia spiegano perché è importante vaccinarsi contro il Covid

Perché hanno fiducia nella scienza. Perché è responsabilità civile. Per salvare vite. Per la salvezza di tutti. Sono tanti i motivi con cui gli operatori socio-sanitari e cooperatori sociali da tutta Italia lanciano la campagna #noicivacciniamo promossa da Legacoopsociali, che rappresenta oltre 2400 cooperative sociali, a cui aderisce Legacoop Emilia Ovest per i territori di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Questa iniziativa di sensibilizzazione nasce dalla volontà di chi opera nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali duramente colpite dalle ondate del Covid e dà voce a chi opera nelle Rsa, nelle scuole e nei servizi di welfare. Legacoopsociali vuole dare il suo contributo affinchè si proceda a un piano vaccinale di massa per superare questa emergenza che dura da oltre un anno e colpisce ulteriormente le persone più fragili e vulnerabili.

Il video delle testimonianze a cui seguiranno altre puntate.

