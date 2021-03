Non basta la doppietta di Michelotto al Fiorenzuola, finisce pari a Forlì (2-2)

Il Fiorenzuola si affaccia nella trasferta dello Stadio Tullo Morgani di Forlì contro i galletti padroni di casa nella 23° Giornata del Campionato Serie D Girone D.

Prima grande occasione della partita proprio per i rossoneri con la punizione dal limite al 2’; sul pallone va Bruschi che mette sopra la traversa.

Le due squadre si affrontano studiandosi nel primo quarto d’ora senza tuttavia creare ulteriori occasioni; altra occasione su calcio piazzato per i rossoneri su calcio piazzato al 26’, con Ferri che mette la sfera ancora di poco sopra la traversa.

Il Forlì passa in vantaggio nella sua prima occasione della gara con Forlì, che vede il centro di Pera sterzando davanti a Crotti con il tap in da pochi passi da parte di Ferrari. 1-0 al 27’.

Al 30’ azione del Fiorenzuola con Perseu che si trova dentro l’area di rigore, mette il pallone indietro per Zaccariello che da fuori prova la botta sul palo alla sinistra di De Gori; si distende e mette in angolo il portiere del Forlì.

Perseu ci prova per due volte dal limite dell’area nell’arco di 4 minuti, ma i rossoneri devono aspettare la conclusione defilata di Michelotto quasi sulla linea di fondo al 45’. 1-1 e pareggio del Fiorenzuola meritato con cui le squadre vanno all’intervallo.

Il Forlì incomincia la ripresa con il contropiede a tutto campo che vede Pera imbeccare il coast to coast di Gkertsos; con il piede si oppone Battaiola al 47’.

Il direttore di gara ravvisa un fallo di mano all’interno dell’area da parte di Zaccariello al 49’; è rigore, di cui si incarica ancora Ferrari, ma si esalta Battaiola e para distendendosi sulla sua sinistra.

Grande azione rossonera al 53’ con Perseu che si incunea nell’area del Forlì e anziché tirare è abile a servire Michelotto sulla destra; l’esterno padovano sterza sul mancino a mette in rete la sua doppietta personale. 1-2.

Il Fiorenzuola può chiudere la gara al 59’ dopo una grande ripartenza targata Perseu – Stronati, con il cross di Michelotto che vede Oneto farsi parare da due passi il tap in da un ottimo De Gori.

Il Forlì prova a reagire costruendo principalmente sulla fascia mancina, ma si espone alla grande giocata di Bruschi al 69’ che sterza e prova il pallonetto di classe sopra De Gori. Palla fuori di un soffio.

Sugli sviluppi del corner è ancora miracoloso De Gori sul tiro da due passi di Perseu. Il Forlì non ci sta e al 75’ trova Pera in area; il destro dell’attaccante dei galletti vede la grande risposta ancora di Battaiola sulla sua sinistra.

La partita diventa vibrante; Arrondini viene imbeccato in contropiede ma trova l’opposizione di De Gori in uscita disperata al 76’, Battaiola dice ancora di no a Pera dopo un errore in impostazione di Esposito al 77’.

Punizione di Buonocunto dal vertice dell’area destro della porta di Battaiola; sulla palla arriva a spizzare Giacobbi che mette la sfera all’angolino sinistro con Battaiola incolpevole. 2-2.

Le squadre provano a non accontentarsi, ma non succede altro. Finisce 2-2.

Campionato Serie D Girone D – 23° Giornata

Forlì F.C. vs U.S. Fiorenzuola 1922 2-2

Forlì F.C.: De Gori; Pera (86’ Longobardi); Ferrari (73’ Carlucci); Buonocunto; Gkertsos; Battaglia (63’ Bedei); Croci; Marzocchi; Tortori; Giacobbi; Sabato. All. Graziani.

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Crotti (81’ Hathaway), Guglieri; Zaccariello; Cavalli, Ferri, Michelotto (79’ Tognoni); Stronati; Oneto (70’ Arrondini); Bruschi; Perseu (74’ Esposito). All. Cammaroto

Reti: 27’ Ferrari (FO); 45’ Michelotto (FI); 53’ Michelotto (FI); 82’ Giacobbi (FO)

Note: Al 49’ Battaiola (FI) para rigore a Ferrari (FO)

Ammoniti: Buonocunto (FO); Cavalli (FI)

Recupero: 0’ e 4’