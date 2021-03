Nonnina compie 99 anni in ospedale, l'”abbraccio” dei sanitari

Compiere 99 anni durante un ricovero in ospedale non è certo facile. Ma la signora Elisa l’ha presa con un sorriso.

Anche se non ha potuto aver accanto i suoi familiari, ha voluto festeggiare facendosi “abbracciare” dagli angeli custodi del reparto di Emergenza sanitaria Medicina d’urgenza. E non ha voluto farsi mancare una foto con loro, a ricordo di questa giornata così particolare.

Gli auguri alla signora Elisa – ai quali ci uniamo – arrivano dall’Ausl di Piacenza attraverso propria pagina Facebook -. E infermieri e medici – sottolinea l’azienda – ce l’hanno messa tutta per coccolare e non far sentire sola questa super nonnina.