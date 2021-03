Notte brava per due ragazzi: sputano addosso e aggrediscono Metronotte e poliziotti

Notte brava per due giovani stranieri: alle 2 del 4 marzo, dopo aver insultato e sputato addosso alle guardie giurate di Metronotte Piacenza, in piazza Sant’Antonino, sono scappati verso via dei Pisoni dove hanno appiccato un piccolo incendio, vicino alla biglietteria di Seta.

Sul posto sono intervenute le volanti, e uno dei due ragazzi, un romeno di 24 anni, ha colpito con una testata un agente. Portato in Questura, insieme all’amico, un bielorusso di 21 anni, si è slacciato i pantaloni e ha iniziato a orinare sul pavimento. Sono scattate le manette per il 24enne, che deve rispondere di lesioni aggravate (il poliziotto ha avuto 5 giorni di prognosi e due punti di sutura) e resistenza a pubblico ufficiale; il 21enne è stato invece denunciato per resistenza e per porto abusivo di oggetti atti all’offesa. Nel giubbotto aveva due bocce da nove etti l’una.