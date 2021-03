Nuoto Master, Vittorino evidenza ai regionali con dodici medaglie

Ritorno alle gare non solo per le squadre giovanili ma anche per i nuotatori della formazione Master in casa Vittorino da Feltre.

Nei giorni scorsi, infatti, a distanza di quasi un anno dall’ultimo impegno agonistico a causa dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, gli atleti biancorossi sono scesi in vasca a Lodi, ai Campionati regionali lombardi, in un contesto che ha visto la partecipazione complessiva di sessantuno società natatorie, schierate in un ambiente agonistico allestito e organizzato nel totale rispetto delle disposizioni normative in tema di tutela della salute e di distanziamento interpersonale.

Nonostante una formazione rimaneggiata, composta soltanto da tredici atleti, la Vittorino da Feltre si è messa in evidenza vincendo quattro medaglie d’oro (e altrettanti titoli regionali), cinque d’argento e tre di bronzo e conquistando l’undicesimo posto finale nella classifica per società. Doppietta di titoli regionali per Greta Bosio (cat. M30) che dopo aver vinto l’oro nei 200 misti, ha fatto il bis anche nei 50 rana con un ottimo riscontro cronometrico. Medaglia d’oro anche al collo di Rocco Americo (cat. M40), salito sul primo gradino del podio nella gara degli 800 stile libero e, successivamente, anche sul secondo nella prova dei 1.500 stile libero. Oro e titolo regionale anche per il biancorosso Roberto Mera (cat. M55), vincitore della prova dei 200 rana.

Doppietta di medaglie anche per Ambra Nicolini (cat. M25), che dopo essersi infilata al collo l’argento nei 50 rana, ha vinto il bronzo nella gara dei 100 rana. Medaglia d’argento anche per Elena Vezzulli (cat. M60) nei 400 stile libero, per Maria Teresa Lambri (cat. M55) nei 200 misti e per Marcello Frati (cat. M30) nei 200 dorso. A completare il già ricco medagliere biancorosso ha contribuito anche Stefano Tansini (cat. M55), salito sul terzo gradino del podio sia nella gara dei 50 che in quella dei 100 rana. In vasca ai regionali lombardi Master con i colori biancorossi anche Maurizio Mera, Giulio Giannotti, Jacopo Saccardi, Fabio Magnaschi, Fabio Manzini e Michele Cattadori che, pur non arrivando in zona medaglia, hanno tutti conquistato un posto nella top ten delle rispettive categorie.

Nel frattempo è già ripresa la preparazione della squadra biancorossa in vista dei prossimi impegni agonistici tra cui, Covid permettendo, anche il “Trofeo Master Vittorino” in programma, come da tradizione, nel mese di maggio.