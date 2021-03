Nuova sede per la polizia locale di Cadeo nell’ex stazione ferroviaria di Roveleto. Manca ancora l’ufficialità da parte di RFI, proprietaria dell’immobile, che pure avrebbe già dato parere positivo.

A riportare la notizia è il profilo Facebook del Comune guidato da marco Bricconi. “Gli spazi dedicati alla Polizia Municipale in Comune, come ben saprete, sono davvero esigui (una sola stanza) e poco funzionali ad un organico ad oggi composto da due vigili urbani e da un’addetta che si occupa delle pratiche amministrative per permettere ai nostri agenti di essere maggiormente presenti sul territorio”.

“Ragion per cui in questi ultimi mesi ci siamo spesi per trovare sede alternativa, oggi individuata: i locali della stazione ferroviaria di Roveleto” si legge su Facebook.

“Al momento abbiamo avuto un parere positivo – ma da ufficializzare – da parte di RFI, ad un comodato d’uso gratuito riguardo all’uso di un salone della stazione più i servizi igienici, a cui RFI ha aggiunto anche la possibilità di fruire del locale ex-biglietteria. La Polizia Municipale non solo sposterà qui la sede ma anche l’intero suo archivio. RFI per un certo periodo di tempo si impegna così a consegnare gratuitamente l’immobile; a carico del Comune saranno le utenze come riscaldamento, luce e acqua”.