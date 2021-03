Sedici nuovi alberi in via Mischi, Mancioppi “Strada più curata e sicura”

Si è concluso a Piacenza l’intervento di riqualificazione del patrimonio arboreo di Via Mischi, che ha visto la sostituzione di 16 piante, in larga parte Celtis Australis (comunemente detto Bagolaro o spaccasassi) e la messa a dimora, al loro posto, di esemplari di Carpinus betulus Pyramidalis.

“Negli anni – spiega l’Assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi – Via Mischi è stata interessata dalla posa di alberature disomogenee tra di loro per età, specie e dimensione. Oltre a non essere esteticamente gradevole alla vista, proprio queste piante hanno creato disconnessioni nei marciapiedi con pericoli per la circolazione ciclopedonale. Nel complessivo piano di riqualificazione del patrimonio arboreo cittadino, quindi, si è deciso di intervenire sulla via con un progetto che, nel sostituire le piante più impattanti da questo punto di vista, permettesse di avere nel tempo alberature omogenee capaci di rendere più gradevole anche l’impatto visivo. Inoltre, durante l’intervento, si è proceduto con la sistemazione dei tratti di marciapiedi rovinati dalle radici delle piante rimosse”.

In un’ottica di sostenibilità e di riciclo vegetale circolare, inoltre – fa sapere il Comune -, le essenze arboree prelevate in Via Mischi, opportunamente trattate per essere piantumate in un altro luogo (radici poste nella sabbia e trattamento con micorrize, funghi deputati allo stimolo della crescita radicale), sono state collocate nelle scuole Carella e 2 Giugno (foto sotto) in numero pari: 8 nella prima scuola ed 8 nella seconda. “Oltre ad arricchire le aree verdi delle due scuole – conclude Mancioppi – si è così realizzato un progetto, concordato con insegnanti e dirigenti scolastici, a forte valenza educativa per i giovani studenti dei due istituti”.