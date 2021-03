Nuovo asfalto in via Gaspare Landi, Tassi “Zona riqualificata”

Dopo il rifacimento dell’asfalto sull’intera Via San Vincenzo, si sono conclusi in questi giorni anche i lavori di riqualificazione della pavimentazione di Via Gaspare Landi. A renderlo noto l’amministrazione comunale, che specifica inoltre come entro i prossimi 15 giorni, così come prevede la prassi dei lavori per permettere la sedimentazione del nuovo conglomerato bituminoso, si procederà alla realizzazione della segnaletica orizzontale.

“Un’altra via che completiamo e che, insieme a Via San Vincenzo da poco terminata, permette una riqualificazione della zona così come richiesto da tanto tempo”, sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi, che ringrazia la ditta e i tecnici comunali: “In questo modo – aggiunge – proseguiamo il complessivo piano di sistemazione di strade e marciapiedi che sta interessando tutta la città, su cui siamo impegnati con l’obiettivo di rendere Piacenza più bella e sicura”.