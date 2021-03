Oltre 2.700 controlli anti Covid in una settimana, 43 sanzioni e un’attività chiusa per 5 giorni

Continua l’attività di prevenzione e controllo sul territorio provinciale, nell’ambito delle attività pianificate dal Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Lupo.

Nell’ultima settimana – dal 15 al 21 marzo – le forze di polizia statali e locali hanno effettuato 591 servizi con l’impiego di 1238 uomini: 2407 le persone e 355 le attività controllate, che hanno portato ad accertare 42 sanzioni a carico di cittadini ed una nei confronti di un esercizio commerciale che ha comportato anche la chiusura provvisoria per cinque giorni. Nel solo fine settimana del 20 e 21 marzo, sono state controllate 351 persone e 16 attività ed elevate 17 sanzioni.

Sono state 4284 invece le persone sottoposte a controllo dal 1 marzo, 148 delle quali sanzionate per violazione delle disposizioni anti-covid; nel medesimo periodo sono stati anche controllati 287 esercizi commerciali e in tre disposta la sospensione cautelare dell’attività. Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata di ieri (21 marzo) sono state controllate 120.085 persone e 7.166 esercizi commerciali: per 3819 persone e 82 esercizi commerciali è scattata la sanzione.

Proseguono intanto – informa la Prefettura – gli incontri nell’ambito della Conferenza permanente: martedì 22 marzo è in programma il periodico tavolo per il monitoraggio del contesto economico-sociale, giovedì quello sull’esecuzione e monitoraggio delle misure precauzionali previste dal Dpcm 2 marzo 2021 sui luoghi di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti degli Enti pubblici territoriali, delle Associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali.