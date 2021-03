Colpito alla testa da un ramo: soccorsi in azione in via Sopramuro

Nel giardino interno di un cortile condominiale un uomo di 75 anni è stato colpito alla testa da un ramo, precipitato al suolo mentre erano in corso lavori di potatura degli alberi.

E’ successo nella prima mattinata del 10 marzo in via Sopramuro a Piacenza. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e due volanti della Polizia. Secondo quanto appreso, l’uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato portato al pronto soccorso cittadino in condizioni serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita.