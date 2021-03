Otto marzo, Giovani Democratici “Mimose non cancellano discriminazione”

La nota stampa dei Giovani Democratici di Piacenza

L’8 marzo è la “Giornata internazionale dei diritti della donna”, più spesso chiamata “Festa della donna” nell’accezione comune. Ma perché si rende necessaria una ricorrenza del genere? Perché i diritti delle donne, a differenza di quelli degli uomini, vengono spesso dimenticati. Si può davvero parlare di uguaglianza quando serve una giornata per ricordare i diritti di ben metà popolazione? No, le mimose non sono sufficienti. Le mimose non portano uguaglianza e non cancellano le discriminazioni:

– Non riempiono il gender pay gap: in Italia le lavoratrici guadagnano circa 3000 euro lordi in meno rispetto ai lavoratori (fonte: Osservatorio Jobpricing);

– Non trovano un’occupazione alle 99 mila donne (contro i 2 mila uomini) che a dicembre 2020 hanno perso il loro posto di lavoro (fonte: Istat);

– Non ridanno la vita alle donne morte per mano dei loro mariti/compagni/ex. Nel 2020 si è verificato 1 femminicidio ogni 3 giorni (fonte: Eures);

– Non difendono da un compagno violento: le telefonate valide ai centri antiviolenza sono aumentate del 73% durante il primo lockdown rispetto al medesimo periodo del 2019 (fonte: Istat);

– Non impediscono che si verifichino 2 casi di revenge porn al giorno (fonte: Direzione centrale della Polizia Criminale).

L’8 marzo c’è ben poco da festeggiare.

Noi GD ci impegneremo nel nostro piccolo per far sì che al più presto i diritti delle donne vengano ricordati tutto l’anno e non solo l’8 marzo.