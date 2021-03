Otto marzo, le donne Pd al presidio per Elisa Pomarelli

Una delegazione della Conferenza donne democratiche parteciperà lunedì 8 marzo alle 9 al presidio organizzato davanti al Tribunale da “Non una di meno” per ricordare Elisa Pomarelli. Saranno presenti la consigliera regionale Katia Tarasconi, Tiziana Albasi, Marisa Acampora e Marisa Solari.

“Il nostro è un Paese segnato da profonde disuguaglianze di genere – sottolineano in una nota le donne Pd in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna – dove già prima della pandemia solo il 49% delle donne lavorava e il 27% delle donne lasciava il lavoro dopo la nascita del primo figlio. Tra i cittadini che non cercano più un impiego le donne prevalgono nettamente. Il carico della cura familiare è praticamente solo sulle spalle delle donne”.

“La violenza contro le donne continua a crescere, come conseguenza di tutto questo e non semplicemente come retaggio di una cultura maschilista propria di un modello sociale che credevamo ormai alle nostre spalle. Purtroppo non è così. Sono emersi i limiti strutturali del nostro sistema economico e sociale e la necessità di renderlo migliore, più sostenibile per le persone e per l’ambiente. Costruiamo insieme – concludono le donne democratiche – un nuovo protagonismo femminile a tutti i livelli, anche della politica. Per non dimentica Elisa e tutte le donne vittime di violenza”.