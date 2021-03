Otto marzo: Susanna Camusso ed Elly Schlein ospiti della Camera del Lavoro

Saranno Susanna Camusso ed Elly Schlein le ospiti della Camera del Lavoro – Cgil di Piacenza per questo 8 marzo 2021.

In occasione della giornata internazionale della donna, la rassegna organizzata da Arci e Cgil “Musica al lavoro”, arrivata alla 18esima edizione, propone un incontro in diretta streaming sulle piattaforme sociali dal titolo “Il Lavoro ed i Diritti delle Donne: una riflessione sempre presente”, moderato dal giornalista Mattia Motta.

L’evento verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Cgil di Piacenza (@cgilpiacenzaufficiale) e, a livello nazionale, dalla pagina Facebook dell’associazione Articolo21 (@articolo.ventuno).

Tra i temi che verranno trattati nell’incontro, che vedrà un contributo anche del Coordinamento donne Cgil di Piacenza, l’emergenza dell’occupazione femminile in Italia, le politiche di genere che corpi sociali e istituzioni stanno mettendo in campo per combattere il gender pay gap e la difficile condizione femminile in pandemia. Occorre cambiare.

“Non è sufficiente accompagnare con misure spot le tradizionali politiche pensate da maschi per un Paese al maschile. Per questo parità di genere nella rappresentanza non è solo una misura democratica, ma la presenza delle donne con le loro competenze, visioni e soluzioni è l’opportunità che il nostro Paese si è precluso fino ad oggi”.

Per assistere all’evento, e porre domande in diretta, sarà sufficiente collegarsi alle seguenti pagine Facebook a partire dalle 17:45 di lunedì 8 marzo 2021

https://www.facebook.com/cgilpiacenzaufficiale

oppure su

https://www.facebook.com/articolo.ventuno